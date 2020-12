¿Se va? El mensaje de 'Papu' Gómez que pone en alerta a Atalanta

Atalanta volvió a ganar en la Serie A, esta vez por 3-0 contra la Fiorentina, pero dejó una gran duda: la continuidad de su capitán, Alejandro 'Papu' Gómez.

El argentino, quien juega en el conjunto de Bérgamo desde el 2014, cortó su relación con Gian Piero Gasperini, DT de Atalanta, y su futuro estaría en duda para el siguiente año.



Días atrás, Gasperini confirmó el altercado con el líder nerazurri, asegurando: "siempre debe haber confianza y disponibilidad. De no ser así, es más difícil para mí y para el jugador". Y añadió: "no sé cómo se superará lo acontecido". Además, como prueba del conflicto, fue la suplencia del volante en el partido contra la 'viola', el pasado domingo 13 de diciembre.

Tras lo acontecido, Gómez confirmó su distanciamiento con el estratega italiano, luego de publicar un mensaje en Instagram, en el que informa 'cuando me vaya, la verdad saldrá a la luz', dejando entrever su posible salida en el próximo mercado de transferencias.



“Queridos tifosi, les escribo aquí porque no puedo defenderme ni hablar con ustedes. Solo quería decir que, cuando me vaya, la verdad saldrá a la luz. Me conocen y saben la persona que soy. Los quiero, su capitán", escribió el futbolista.

Con el conflicto a la vista, la probabilidad para que Atalanta se quede sin su máxima figura en el 2021 es alta, el 'Papu' ha causado interés en equipos como Milan e Inter, pero también podría continuar con su carrera en Al Nassr, club que ya ha ofertado por el jugador de 32 años.