¡Clásicos a la vista! Así quedaron las llaves de la Champions League

En Suiza se sortearon este lunes las llaves de la Champions League 2020/2021 y no faltaron las sorpresas.

Así quedaron las emocionantes llaves:



Lazio vs Bayern Múnich



​Atlético de Madrid vs Chelsea



Leipzig vs Liverpool



Porto vs Juventus



Barcelona vs PSG

​

Atalanta vs Real Madrid



Sevilla vs Borussia Dortmund



Borussia Monchengladbach vs Manchester City



Los partidos de ida está programados para el 16/17 y 23/24 de febrero, con los encuentros de vuelta el 9/10 y 16/17 de marzo de 2021.