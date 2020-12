¡Prográmese! Día y hora de los octavos de final de Champions League

Este lunes, en Suiza, se realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions League, en el que dieciséis equipos, con colombianos a bordo, pelearán por el trofeo más importante a nivel de clubes en Europa.



Juan Guillermo Cuadrado, con Juventus; Duván Zapata, Luis Fernando Muriel y Johan Mojica, con Atalanta; Luis Díaz y Matheus Uribe, con Porto, serán los representantes del país en esta instancia que comenzará en febrero del 2021, y finalizará en marzo de ese mismo año. ¡Prográmese!





Partidos octavos de final ida



Febrero 16



RB Leipzig vs Liverpool, 3:00 p.m., hora de Colombia.



Barcelona vs PSG, 3:00 p.m., hora de Colombia.



Febrero 17



Sevilla vs Dortmund, 3:00 p.m., hora de Colombia.​



Porto vs Juventus, 3:00 p.m., hora de Colombia.



Febrero 23



​Atlético de Madrid vs Chelsea, 3:00 p.m., hora de Colombia.



Lazio vs Bayern Múnich, 3:00 p.m., hora de Colombia.



Febrero 24



Atalanta vs Real Madrid, 3:00 p.m., hora de Colombia.



Borussia Monchengladbach vs Manchester City, 3:00 p.m., hora de Colombia.



Partidos octavos de final vuelta



Marzo 9



Juventus vs Porto, 3:00 p.m., hora de Colombia.



Dortmund vs Sevilla, 3:00 p.m., hora de Colombia.



Marzo 10



PSG vs Barcelona, 3:00 p.m., hora de Colombia.



Liverpool vs RB Leipzig, 3:00 p.m., hora de Colombia.



Marzo 16



Real Madrid vs Atalanta, 3:00 p.m., hora de Colombia.



Manchester City vs Borussia Monchengladbach, 3:00 p.m., hora de Colombia.



Marzo 17



Bayern Múnich vs Lazio, 3:00 p.m., hora de Colombia.



Chelsea vs Atlético de Madrid, 3:00 p.m., hora de Colombia.



Calendario



Culminada la fase de octavos de final, el sorteo de las siguientes rondas se realizará el 19 de marzo. El 6/7 de abril se disputarán los cuartos de final ida; 13/14 de abril, cuartos de final vuelta; 27/28 de abril semifinal ida; 4/5 de mayo, semifinal vuelta.



La gran final será el 29 de mayo en el Estadio Olímpico Atatürk, de Turquía.