Juventus se quedará sin Europa: decisión ante eventual sanción

El Juventus no apelará la sentencia anunciada hoy por el Comité de Control Financiero de Clubes (CFCB) de la UEFA que excluye al club de la Liga Conferencia y le impone una multa de 20 millones de euros por posibles infracciones de las normas de Licencias de Clubes y Juego Limpio Financiero.

No compartimos la interpretación que se ha dado a nuestras tesis de defensa y seguimos firmemente convencidos de la corrección de nuestras acciones y la validez de nuestros argumentos. Sin embargo, hemos decidido no apelar esta sentencia", indicó en un comunicado el presidente, Gianluca Ferrero. Ferrero afirmó que el equipo "lamenta la decisión" pero prefiere "poner fin al periodo de incertidumbre".



"Ir a apelar y posiblemente a otros niveles de juicio, con resultados y tiempos inciertos, aumentaría la incertidumbre con respecto a nuestra eventual participación en la UEFA Champions League 2024/25", justificó.



"A pesar de esta dolorosa decisión, ahora podemos afrontar la nueva temporada con la mirada puesta en el terreno de juego y no en los tribunales deportivos", añadió el presidente, quien afirmó que el Juventus "hará todo lo posible" para satisfacer a sus aficionados en la Liga y la Copa italianas. El Comité de Control Financiero de Clubes (CFCB) de la UEFA anunció este viernes excluir al Juventus de la Liga Conferencia por posibles infracciones de las normas de Licencias de Clubes y Juego Limpio Financiero del organismo presidido por Aleksander Ceferin.



"La Sala Primera de la CFCB concluyó que la Juventus violó el marco normativo de la UEFA e incumplió el acuerdo de resolución firmado en agosto de 2022. En consecuencia, la Sala Primera del CFCB rescindió el acuerdo de resolución celebrado con el club y decidió excluir a la Juventus de la competición masculina de clubes de la UEFA 2023/24", afirmó en un comunicado oficial la UEFA.



Además, impondrá al club italiano una "contribución financiera adicional de 20 millones de euros, de los que 10 son "condicionales" y sólo se ejecutarán si los estados financieros anuales del Juventus para los ejercicios 2023, 2024 y 2025 "no cumplen con los requisitos contables definidos en el Anexo G del Reglamento de Licencias de Clubes y Sostenibilidad de la UEFA".



