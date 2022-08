James tendría una gran posibilidad de llegar a la Serie A italiana

El futuro de James Rodríguez es una incógnita total. Luego de la supuesta lesión de larga duración que él mismo negó en redes sociales, los medios de Catar y en Colombia se preguntan las razones por las cuales no ha jugado en los últimos partidos de Al Rayyan (amistosos, Liga).



Si bien es cierto que su deseo es regresar al fútbol europeo, por ahora Jorge Mendes no ha encontrado el club que esté dispuesta darle cabida. Aunque al situación podría cambiar.

Según ha informada la agencia EFE, el italiano Maurizio Sarri, entrenador de la Lazio, confirmó este jueves que el deseo del centrocampista español Luis Alberto es volver al Sevilla, aunque no sabe si se llegará a concretar la operación.



"Por segundo año consecutivo (Luis Alberto) ha manifestado su voluntad de terminar su carrera en España. Más que en España en general, en Sevilla concretamente. No puedo decirte todavía si lo tendré a principios de septiembre. Chico inteligente, gran jugador y carácter, si quiere, particular", desveló el técnico en una entrevista con 'Corriere dello Sport'.



​Lo anterior sería de vital importancia para James, teniendo en cuenta las similitudes que tiene en posición y características a Luis Alberto. Con su salida quedaría un vacío en cuanto a un volante creativo.



Incluso vale recordar que el cucuteño estuvo muy cerca de arribar al equipo de la capital italiana, cuando se dio su salida del Everton tras la llegada de Rafa Benítez. Al final no se llegó a puerto por temas económicos y fue cuando Al-Rayyan terminó fichándolo.



​¿Se dará la llegada del '10' a la Serie A?