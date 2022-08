Se acabó la ‘guachafita’ en PSG: estricto régimen para Messi y demás

Se avecinan tiempos de orden absoluto en el París Saint-Germain. Luego del fracaso rotundo en Champions League y la posterior salida de Mauricio Pochettino, la directiva encabezada por Nasser Al-Khelaïfi decidió tomar certeras medidas.



Una de las primeras decisiones fue dejar de lado las grandes incorporaciones para centrarse realmente en jugadores que den una mano en posiciones que lo necesiten. Prueba de ello los pocos movimientos que el club ha hecho en este mercado, además claro de la ostentosa renovación de Kylian Mbappé, quien por cierto tiene una posición de poder dentro de la institución.

Sobre los cambios que se avecinan, el diario ‘L’Equipe’ informó que el entrenador Christophe Galtier llegó para darle un nuevo rumbo al equipo y con ello controlar los egos de una plantilla plagada de mega estrellas.

​

​En este orden de ideas, Galtier tendrá todo el apoyo de Luis Campos, nuevo director deportivo, en dicha labor.



“El jefe explicó que se iban a poner reglas y que todos debían cumplirlas. Durante este contacto, Campos no jugó la carta de la seducción. Inmediatamente advirtió que iba a ser duro y que el primero que no respetara las normas sería sancionado”, fueron las declaraciones recogidas por el portal Infobae respecto a lo citado por el diario francés.



​Galtier planea fomentar las relaciones directas entre los jugadores de la plantilla. Por ello ha ordenado que la plantilla completa desayune junta todas las mañanas y trata de que el almuerzo sea igual. No prohibió el uso de celulares en la mesa, pero sí decidió que nadie puede atender llamadas mientras compartan dichos espacios.



Quienes lleguen tarde al desayuno o almuerzo serán amonestados y enviados de nuevo a sus casas. No considerarán nombre ni antigüedad.



​Respecto a Campos, su tarea fue un poco más especial. Al parecer hizo una “exploración en los lugares nocturnos de la capital francesa” para saber de primera mano a qué sitio frecuentan los futbolistas. Control absoluto.



​Finalmente el nuevo estratega aseguró que “ningún jugador estará por encima del grupo”, algo que causó dudas respecto al rol que tendrá Mbappé, pues como se dijo anteriormente su renovación incluía la potestad de tomar decisiones determinantes respecto a la plantilla.