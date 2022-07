Paraguay y Argentina revivieron: balance de la segunda fecha de Copa

Continúa la fiesta de la Copa América 2022 en suelo colombiano en donde Cali y Armenia disfrutan del Grupo A y el B respectivamente. Las anfitrionas han dejado un gran papel y han cumplido como se pensaba durante estos dos compromisos. Mientras que por la otra zona, Brasil es la favorita y la candidata a llevarse de nueva cuenta el título del continente.

Vale la pena mencionar que la Copa América no es igual que la Eurocopa que también se está disputando a la par en Inglaterra. Pues en el continente sudamericano se juega por clasificar al Mundial de 2023, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. La de Europa es solo por el título que no es menor cosa, pero en Sudamérica, se busca la gloria por entrar a distintas competiciones.

El anhelo de las diez selecciones sin duda alguna es clasificar al Mundial. Países como Venezuela, Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay que no saben lo que es ir a una cita orbital y se juegan el todo por disputar por primera ocasión ese prestigioso certamen en Australia y Nueva Zelanda en 2023.

Ya entrado en la acción, el Grupo A abrió el telón en la segunda jornada con la debutante Chile enfrentando a Paraguay. Se esperaba mucho de las australes, pero cayeron. A segunda hora, Colombia cumplió con lo esperado al vencer a Bolivia. En el B, Brasil venció a Uruguay y certificó aún más su papel como favorita, y Argentina también logró sacar el resultado a su favor.

Así las cosas, este fue el resumen de la segunda jornada:

Paraguay vs Chile: tal vez el mejor partido que se ha disputado en esta Copa América. No había un juego tan emocionante como este que estuvo en vilo en su marcador hasta el último segundo del encuentro. Las guaraníes y las australes tenían que salir a ganar para no alejarse de Colombia y Ecuador.



La mejor portera del mundo, Christiane Endler no tuvo su mejor tarde, pues se notó insegura, y tuvo responsabilidad en algunos de los tres goles, en especial en el de Fabiola Sandoval. Chile vino de atrás y le hizo frente a las paraguayas durante los 90 minutos, pero no lograron igualar. Paraguay revivió, y las australes tendrán tres partidos seguidos por delante en las que deben vencer para pensar en la siguiente fase.



Bolivia vs Colombia: como era de esperarse, las dirigidas por Nelson Abadía sacaron el resultado. A pesar de la comodidad en el marcador por un 0-3, el semblante que queda es que el marcador se queda corto por las grandes oportunidades que tuvieron las colombianas.



A destacar, esa sociedad de Leicy Santos con Catalina Usme, Linda Caicedo y Mayra Ramírez cuando ingresó. Para olvidar, no entrar con ansias a un espectáculo deportivo. Todas querían hacer su gol, y esto conllevó a imprecisiones, en especial en la definición. Poca contundencia la de Colombia que se vio reflejada en los tres goles, pero pudieron ser muchos más. Por lo menos siete.



Uruguay vs Brasil: para destacar en este enfrentamiento, más allá de lo que se esperaba que era el triunfo de las brasileñas, se puede rescatar ese anhelo de las charrúas por anotar, que no dieron una pelota por perdida, y que en Esperanza Pizarro, Belén Aquino y Carolina Birizamberri mostraron una nueva cara con disparos inquietando a Lorena, la portera rival y estremeciendo el sonido metálico.



Lo negativo, la dura lesión de la capitana, Karol Bermúdez, trasladada en ambulancia, la poca efectividad de Uruguay pese a esa característica, garra charrúa. A su vez, que perdieron su segundo partido, y en un torneo tan corto, este hecho pesa bastante de cara a lo que resta.



Perú vs Argentina: para el olvido, ese mal debut de las incas que tenían todas las esperanzas de arrancar de la mejor manera el certamen. Todo salió al contrario, en una selección sin ideas, y que se dedicó a pegar más de la cuenta como muestra del poco fútbol que tuvieron. Las argentinas por su parte, revivieron y se meten en la pelea.



Germán Portanova reflexionó y se dio cuenta de la importancia que tiene Estefanía Banini en el equipo. Por lo cual, la alineó de titular y se dieron los frutos. Dio pinceladas mágicas en el primer gol eludiendo a Maryory Sánchez y sirviendo el tanto a Yamila Rodríguez, y el tercero, bajó la pelota con una sutileza para Eliana Stábile.