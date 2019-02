Las decisiones de Reyes que no convencen en el Suramericano Sub-20

La presentación de Colombia frente a los argentinos en el Suramericano Sub-20 fue desastrosa. El equipo una vez más tuvo varios errores que lo llevaron a no anotar gol y en esta oportunidad no tuvo una defensa tan sólida como la mostrada en otros juegos.



Más allá de los errores de los jugadores en el campo, que fueron varios, Arturo Reyes tampoco encontró la fórmula para darle un nuevo aire a su equipo en este encuentro y terminó desesperado en la línea. FUTBOLRED le presenta las decisiones del técnico que aún no convencen.

4-4-2: El módulo táctico que utilizó el entrenador para este partido ya lo había utilizado en el pasado con los mismos hombres y no le dio resultado. Aunque en el juego pasado buscó un 4-2-3-1 que tampoco dio los mejores frutos, la solución no era volver a un sistema que no funcionó en la primera fase del campeonato. Si bien es poco el tiempo de trabajo que hay entre partido y partido, Reyes no ha encontrado una fórmula que le permita llegar al gol.

El mensaje: Es claro que a los jóvenes jugadores colombianos aún les falta mejorar en su técnica para definir, sin embargo, una función del técnico es transmitir un mensaje que les ayude a llegar a este ideal. Por lo visto, Reyes no ha podido encontrar el problema de sus jugadores para mejorar la mala definición y eso deberá cambiarlo para los tres juegos que le restan.

Valencia marca a Medina en Colombia vs Argentina Foto: EFE

Rivaldo Correa: el delantero ha jugado los seis partidos de este Suramericano, pero aún no suma ningún gol. Fue dos veces suplemente, pero en los demás sí fue titular, aunque en ninguno logró terminar el partido. Su mala definición lo hace un referente del área al que todos señalan por la falta de gol.



Un cambio apresurado: lo mejor de Colombia en este Suramericano ha sido su defensa, pero contra Argentina ese sector del equipo se vio desordenado. Con el 0-1 en el marcador, el entrenador sacó del campo a Andrés Reyes y movió su defensa. Esas decisión desmanteló al equipo en su zona posterior y los argentinos llegaron con claridad y facilidad a los predios que defiende Kevin Mier, no obstante, ellos tampoco tuvieron una buen definición y el marcador no fue mayor.