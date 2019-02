Sigue angustiosa sequía de gol: Colombia Sub 20 cae 1-0 ante Argentina

Colombia prolongó su angustiosa sequía goeladora y cayó 1-0 contra Argentina en el hexagonal del Suramericano Sub 20.

La misma película de las cinco presentaciones del equipo, que crea opciones pero es incapaz de finalizarlas, volvió a escribirse contra una selección albiceleste que se recuperó del debut con derrota (frente a Ecuador) y que, en realidad, perdonó la goleada.



El juego comenzó con Argentina asumiendo el protagonismo, con una opción clara al minuto 17 de Marone y una más de Gaich, el dolor de cabeza de toda la zaga nacional: la perdió Reyes con el atacante, quien ingresó al área, sufrió una falta para penalti de Reyes que no se sancionó y terminó en un tibio remate de Marone.



Al 22 llegó el primer intento de Colombia, cabezazo desviado –un más- de Correa y al 23 Palacios se inventó la llegada, lindo centro de Angulo y Rivaldo otra vez no pudo conectar bien.



Pero al 43 se desinfló la intención con el gol de Argentina. Fue una jugada de barrio de Álvarez: hizo la cortina en el tiro libre y cuando los colombianos en la barrera se movieron, se devolvió y él mismo le pegó a la pelota, justo por el palo de Mier. De viveza se fueron arriba, aunque en realidad lo merecían.



Al 45 un gran centro de Vera quedó para el cabezazo de Rivaldo que se desvió en un marcador para un tiro de esquina intrascendente.



Llegó el segundo tiempo y la salida de Reyes de la zaga desarmó el fondo, que había sido lo rescatable de este equipo, y Argentina se fue encima.



Al 49 tres atacantes argentinos fallaron en el mano a mano con Mier, que achicó el primer remate y corrigió la pérdida del balón en el medio campo de Carvajal.



Al 50 Gaich por derecha metió el centro salvó en la raya Colombia, cuando en el rebote de nuevo fallaron los rivales con el arco desguarnecido.



Al 55 se fue un intento más de Gaich pegado al palo y parecía que caía el segundo.



Se sacudió al 59 Colombia con un remate de Angulo desviado, llegó Enamorado al campo y con la pelota en los pies empezó a crecer la sensación de recuperación.



Al 75 perdonó Gaich en la falla defensiva de Colombia y ya Argentina se replegó. Colombia se hizo dueño del balón pero, tal como en los anteriores cinco juegos, no pudo llevarla al fondo de la red: la opción más clara fue al 89 con Enamorado, que no pudo frente al eficiente portero Roffo.

Otra vez se crea, otra vez se falla. La misma historia de una Colombia sin respuestas a su angustiosa falta de gol.