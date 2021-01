En Chile aún no perdonan a Rueda y se ilusionan con exDT de Colombia

Ocurrió la presentación de Reinaldo Rueda como nuevo entrenador de la Selección Colombia y en Chile todavía no terminan de explicarse por qué se fue.

Medios locales especulaban hace tiempo con la noticia y tras la derrota en Eliminatorias contra Venezuela casi lo daban por hecho, pero la manera como se fue con el visto bueno de la Federación, todavía no les cierra a muchos críticos.



Uno de ellos es Claudio Borghi, quien cuestionó con duras palabras a los directivos y a su colega colombiano: "En el escenario que estamos viviendo, no sabemos por qué se fue Rueda, si pagó o no. Tenemos hasta problemas económicos por haber quedado como huevones ante la salida de un entrenador [Reinaldo Rueda] que se fue de vacaciones y terminó siendo técnico de otro equipo", dijo en entrevista con 'Futuro Fútbol Club de Radio Futuro'.



El exDT de Chile cuestionó el rumbo del equipo a tan poco del reinicio de la competencia por un cupo a Qatar 2022: "Entonces, ¿para qué estamos buscando DT? ¿Para la selección mayor? ¿Para potenciar a menores?... Hasta que no nos diga para qué quiere al entrenador, de si quiere que proyecte o no, ahí recién se podrá tener una visión más clara", dijo.



Eso sí, la experiencia de Colombia sigue siendo para él un espejo y un viejo conocido de la tricolor es el nombre que más le suena para reemplazar a Rueda: "En su esencia, es un gran formador. No solo le importa el fútbol, sino también el resto. Antes de dar nombres, si me dicen Pékerman digo ya. Pero él tenía un trato especial en Colombia, porque se iba a Argentina. Yo entendía que estaba retirado, pero quizás le entusiasma venir", concluyó.