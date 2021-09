Bolivia tomará medidas por haber sido ‘perjudicada’ contra Colombia

En Colombia se lamentan el hecho de no haber sacado tres puntos de su visita a La Paz, mientras que en Bolivia se quejan del arbitraje... ¿Perjudicaron al local?



El seleccionador de Bolivia, César Farías, lamentó que la Verde no haya podido pasar del empate a uno en casa ante Colombia y atribuyó el resultado al arbitraje que a su juicio no cobró un penalti a favor de los locales, lo que cambió el partido por completo.



La jugada cuestionada se produjo tras un tiro de esquina de Bolivia y una aparente mano del colombiano William Tesillo que el juez venezolano Alexis Hererra no cobró cerca del final del primer tiempo.

En conferencia de prensa, Farías sostuvo que tras revisar las imágenes del encuentro pudo confirmar que "fue mano, fue penal y eso modificó el partido totalmente". El estratega venezolano deploró que su compatriota "ni siquiera" haya querido revisar el VAR en ese momento y aseguró que se lo reclamó porque "a veces no medimos con igualdad y el arbitraje es para la igualdad".



Farías agradeció a la gente que alentó a la Verde desde las tribunas del estadio Hernando Siles y sostuvo que no tiene "nada que recriminar" a sus dirigidos, quienes tuvieron "mayor posesión de la pelota" y mantuvieron el equilibrio pese al gol recibido en el minuto 69.



"Hemos crecido en el juego, venimos sumando cuatro fechas de la eliminatoria, queríamos más, queremos más, pero también desafortunadamente el no revisar el VAR no nos dio la posibilidad de tener un resultado mejor", insistió.



La molestia es tal que con lo anterior sobre la mesa, es previsible que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, eleve "las quejas" correspondientes porque tanto el plantel como los dirigentes locales sienten que fueron "perjudicados".



“Acabo de hablar con el presidente de la FBF y va a elevar quejas. Están varios miembros de la FBF y todos sentimos que fuimos perjudicados”, sostuvo el timonel