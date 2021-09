Paraguay advierte a Colombia: 'somos capaces de doblegar a cualquiera'

Paraguay tendrá este domingo, contra Colombia, uno de esos partidos que podrá ser determinante en las Eliminatorias a Catar 2022: una derrota podría herir de muerte a la ilusión.

Y es que el equipo de Eduardo Berizzo viene de una dolorosa derrota 0-2 contra Ecuador, que tenía importantes bajas y que tuvo que luchar contra los paraguayos para vencerlos en los últimos minutos del duelo en Quito.



Por eso ahora Paraguay tiene mucha más presión y su DT solo se enfoca en Colombia, su rival del domingo, para recomponer el camino: "debemos administrar la pelota bien, refrescar el equipo, después del partido de ayer hay que evaluar la recuperación, hay que oxigenar el equipo con recambio, resolvimos algunas ausencias bien, esperamos recuperar a toda la gente para el domingo y generar optimismo". dijo.



El rival no es sencillo, según dijo: "Colombia es difícil, como todos, los partidos de Eliminatorias se resuelven por poco, salvo Brasil y Argentina. Nos vamos a preparar par aun partido que podemos ganar y esperamos generar la energía para buscar esa victoria el domingo", comentó.



"El partido será diferente, imaginamos posesión, peligrosidad, juego aéreo, aprovechar todos los momentos del partido, el ritmo físico del partido será importante, el rival también viene de un gran esfuerzo. Somos capaces de doblegar a cualquier, ganar los partidos, creo en mis jugadores y así nos prepararemos para el domingo. Vamos a jugar mucho más en campo rival que en el partido de ayer", advirtió.



Volver a casa y con público afectaría para mal al rival, según el DT: "Jugar de local y con tu gente es motivo de confianza, lo desea todo jugador. El hincha es fundamental. El carácter de nuestro equipo se verá ante nuestro público".



Paraguay sigue fuera de los puestos de clasificación y esa presión afecta a Paraguay: "Cuando pierdes todo parece negativo, hay cosas por corregir, soy el primero en reconocerlo. Para ir a buscar la victoria el domingo hay que generar una energía par recuperarnos bien y ser optimistas para el domingo. Los entrenadores dependemos de los resultados, yo solo pienso en ganar, en planear el partido bien, confiar en lo que hacemos, con una victoria volvemos a zona de clasificación. La eliminatoria no llegó ni a la mitad, ganando en casa nos vamos a ubicar de nuevo. Ayer no jugamos bien, pero somos capaces de vencer a cualquiera. Soy optimista".