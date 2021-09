¿Finalmente se va James? Revuelo total en Everton por misteriosa foto

¿A dónde va ese avión? Esa es la pregunta que se hacen decenas de medios británicos, sorprendidos con la última publicación de James Rodríguez.

El colombiano compartió una imagen, dentro de un avión privado, que podría ser el suyo, en el que solo se ven sus piernas y alguien más en el fondo, pero de la cual no se sabe absolutamente nada más.



Las especulaciones se dispararon de inmediato, pues es bien sabido que Everton espera una propuesta de algún equipo que se interese en sus servicios y, más que nada, asuma su alto salario. El club de Liverpool sabe que el zurdo no está en los planes del técnico Rafa Benítez y quisiera aliviar su masa salarial, justo con el jugador más costoso de la plantilla.



Esta es la imagen que causó tanto revuelo:

Foto de James Rodríguez Foto: Tomado de Instagram @jamesrodriguez10

Vale recordar que todavía ha algunos mercados en Europa, como el de Portugal o el de Rusia, que no han cerrado sus operaciones y esa es la ilusión del Porto para no perjudicar a un jugador que aprecian en la directiva, en el vestuario pero no en la dirección técnica.



¿Habrá encontrado Jorge Mendes algún destino nuevo para el zurdo? ¿Se dará el plan de Porto o se resolvería, por la vía de la finalización del contrato (como hizo él en Real Madrid o como hiciera Falcao hace unos días en Galatasaray), una salida a Italia, que era lo que el jugador quería? La misteriosa foto de James cumplió su cometido: ¡hay locura total por saber cuál es la próxima parada de su avión!