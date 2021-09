Mano había: Bolivia pidió penalti por acción de Tesillo en Colombia

Bolivia y Colombia protagonizan un partido aceptable en La Paz, en partido correspondiente a la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022.



Aunque la Selección juega mejor que su rival, y tiene controlado el partido en zona defensiva, hubo un momento de angustia y de polémica, pues Bolivia pidió penalti por una jugada en el área cafetera.



Luego de un centro, el balón pegó en la mano de William Tesillo, lateral izquierdo, aunque no hubo intención de hacer contacto.



La jugada no daba para penalti, pues el árbitro venezolano Alexis Herrera dejó seguir y no atendió a los reclamos de Bolivia.