¿Cambio de planes en Francia y preocupación? Jugador tuvo una recaída

El francés Paul Pogba, centrocampista del Juventus, sufre una sobrecarga muscular en la pierna derecha, según los medios italianos, que compromete su presencia en el Mundial de Qatar 2022, justo cuando se había reincorporado a los entrenamientos y acortaba plazos para volver a los terrenos de juego con su equipo.

A falta de confirmación oficial por parte del Juventus o del propio jugador, Pogba habría sufrido un nuevo contratiempo a falta de menos de tres semanas que podría ser definitivo para que el seleccionador francés, Didier Deschamps, decidiera no incluirlo en la lista definitiva de convocados para Qatar 2022 que dará el próximo 9 de noviembre. Según los medios italianos, el galo estará recuperándose de esta sobrecarga en el muslo derecho, al menos diez días, aunque se someterá a pruebas médicas par determinar el alcance de la lesión.



No está siendo el regreso esperado a la 'Juve' para un Pogba que todavía no ha debutado en partido oficial esta temporada y que ha sido más protagonista por los escándalos fuera de los terrenos de juego. El principal problema en la vuelta de el 'Pulpo' fue durante la pretemporada con la 'Vecchia Signora', cuando sufrió una lesión en el menisco de su pierna derecha.



Pogba decidió someterse a una terapia conservadora para evitar pasar por quirófano y así garantizar su presencia en el Mundial. Sin embargo, la terapia conservadora no dio los resultados esperados y, finalmente, se operó a principios de septiembre, algo que ha alargado los plazos de su recuperación.



Además, el galo se vio envuelto en una trama de extorsión que involucraba a su propio hermano, Mathias Pogba, que habría intentado chantajear junto a unos amigos de la infancia a su hermano Paul, al que habría demandado 13 millones de euros por haberle protegido durante años. Mathias le acusó de haber contratado a un hechicero africano para echar un mal de ojo a su compatriota Kylian Mbappé.



EFE