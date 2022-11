Karim Benzema confesó: ¿Qué tan cerca estuvo de perderse el Mundial?

Desde que anunciaron a Karim Benzema como el mejor jugador del mundo como era de esperarse, el futuro y actualidad del francés, futbolista estelar del Real Madrid parece haber tomado otro rumbo con distintas lesiones que lo han mermado de la actividad con el conjunto blanco en los últimos compromisos. Volvió para enfrentar al Celtic de Glasgow en la Champions League, pero tuvo otra recaída que lo sacó de los últimos juegos antes del parón mundialista.

Ostentando el Premio que lo adjudica como el mejor jugador del mundo merecidamente, Karim Benzema no podrá creer el dulce regreso que tendrá a una Selección Francia después de ocho años de ausencia. Su última cita orbital fue en el 2014, y ahora se prepara con el objetivo de que los franceses alcen nuevamente la Copa del Mundo que actualmente poseen. Para Benzema estos últimos días serán vitales para mejorar físicamente y ser la carta fundamental de Didier Deschamps.



Tras conseguir el reconocimiento, Karim Benzema se tomó estos últimos días para ir a su casa en donde nació futbolísticamente en el Lyon. En su país, expuso para su anterior afición el Balón de Oro y fue entrevistado por Amazon Prime en donde mantuvo que sí ha tenido problemas físicos durante los últimos meses que aquejan y prenden las alarmas en el combinado nacional francés cerca a una justa deportiva tan prestigiosa como el Mundial de Catar 2022.



Claramente Karim Benzema encabeza el listado de Didier Deschamps y precisamente, se refirió al certamen mundialista puntualizando, “¿el Mundial? Sería uno de los mejores regalos de cumpleaños. Cada partido será una final. Tenemos muy buen grupo, vamos a ir partido a partido. Tuve algunos problemillas, nada grave. Todavía hay tiempo de aquí al 22. Estaré bien, preparado física y mentalmente”. Karim tendrá poco más de una semana para estar en plenas condiciones, pero como él dice, no parece interferir con su presencia en Catar.



A su vez, agradeció al Real Madrid por conseguir el Balón de Oro, “Es algo magnífico. Gracias a mi club el Real Madrid, que me permitió hacer realidad mi sueño, y al Lyon, mi club desde pequeño. Ellos están ahí, he escalado aquí, fue un momento excepcional. Es mi ciudad, el club que me permitió hacer realidad mi sueño al fichar por el Real Madrid. Ver a toda esta gente y la afición es extraordinario, me enorgullece de mi trabajo y sé que ellos están orgullosos de mí”.