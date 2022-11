Karim Benzema sigue prendiendo alarmas: a poco del Mundial es duda

Real Madrid viene de vencer al Celtic de manera holgada en la Uefa Champions League y de esa manera, asegurar la clasificación como primeros en su grupo. El lunes esperará rival en los octavos de final, mientras que las ligas se preparan en estas últimas semanas de competencia previo al Mundial.

Karim Benzema ha prendido las alarmas en el Real Madrid y también en la Selección Francia que ya perdió a dos referentes como lo son N’Golo Kanté y Paul Pogba. Desde que el francés recibió el Balón de Oro, tuvo uno que otro partido y posteriormente, empezó a arrastrar grandes problemas musculares que lo empezaron a condicionar. Aunque Carlo Ancelotti arriesgó con él al ponerlo en los últimos minutos contra el Celtic de Glasgow en un encuentro que estaba definido.



Al meterlo en la lista de convocados y en el último tramo, puso en riesgo a un jugador que no ha podido recuperarse de la mejor manera de sus problemas musculares. Tras regresar a las sesiones de entrenamiento, la gran noticia la volvió a dar Karim Benzema que no se ha vuelto a entrenar a la par de sus compañeros. La ventaja es que el Real Madrid descansará el fin de semana y tendrá su partido liguero en Vallecas contra el Rayo Vallecano de un Radamel Falcao García ya recuperado.



Habitualmente, Real Madrid no entra en competencia entre semana, pero el calendario lo puso a disputar el encuentro el 7 de noviembre contra el Rayo Vallecano. Claramente, esto puede ayudar a que Karim Benzema se recupere, al igual que Antonio Rüdiger quien tampoco se ha ejercitado durante la semana. Ambos tienen lesiones musculares, la del alemán una sobrecarga que puede ser más grave.



La decisión más coherente sin duda alguna para Carlo Ancelotti y por el bien del Real Madrid y Karim Benzema es no arriesgarlo a pocos días de que Didier Deschamps lance la convocatoria oficial para el Mundial de Catar 2022. Francia no se puede dar el lujo de perder a otro jugador vital y menos en el regreso del galo a una cita mundialista después del veto y tras jugar el 2014.