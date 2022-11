Sin varias estrellas: Deschamps entregó convocados de Francia a Qatar

El Mundial está cerca de comenzar y a días del inicio, varios técnicos empiezan a dar a conocer sus fichas para lograr ser campeones del mundo en Qatar 2022

Ahora, uno de las selecciones que dio a conocer su lista oficial para disputar la cita orbital fue Francia, quien entregó 25 jugadores para retener el Mundial que ganó en Rusia 2018.



Sin embargo, Como era de esperarse, hubo grandes figuras del seleccionad galo que no estarán en Qatar 2022, como las de Paul Pogba, quien no se alcanzó a recuperar, N'Golo Kanté descartado desde primer momento.



A este selecto grupo que quedaron por fuera se le suman Mike Maignan, Jonathan Clauss, Ferland Mendy, Lucas Digne y Wissam Ben Yedder, quienes perdieron toda posibilidad de ayudar a su selección.



El que sí estará será el Balón de Oro, Karim Benzema, quien se viene recuperando de unas pequeñas molestias físicas y no jugará con Real Madrid frente a Cádiz para llegar en buena forma al Mundial, por lo que se espera pueda demostrar su buen nivel en Qatar 2022.



"Esta noche soy muy consciente de haber hecho infelices a algunas personas, de haber hecho felices a 25 personas, pero en cuanto estén todos, querrán ser titulares", dijo en conferencia de prensa Deschamps.





¡LOS CONVOCADOS DEL CAMPEÓN DEL MUNDO! Sin Kanté y Pogba, estos son los 25 jugadores seleccionados de #Francia🇫🇷 para disputar la Copa del Mundo 🏆. pic.twitter.com/SpX2rrXn8V — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 9, 2022



​Hay que recordar que Francia está ubicada en el grupo D y su debut será con Australia el 22 de noviembre. Sus otros rivales serán Dinamarca y Túnez en ese orden.