Real Madrid le dijo adiós a Benzema: volverá después del Mundial

Después de haber ganado el Balón de Oro, Karim Benzema tuvo pequeñas molestias que lo alejaron algunos partidos y tras no recuperarse totalmente, prefirió cuidarse para poder asistir al Mundial con Francia.



Carlo Ancelotti no lo tuvo en cuenta el pasado juego contra Rayo Vallecano y se esperaba que regresara frente a Cádiz en el último partido de Real Madrid antes del Mundial, pero el técnico italiano confirmó que tampoco estará disponible y lamentó la baja, pues entiende el objetivo del jugador que es Qatar.



“El Mundial no peligra para Benzema porque son pequeñas molestias y todas las ha superado. Lo que me ha molestado es que no pueda ayudar al equipo con su calidad. ha intentado estar disponible pero no ha podido"., reconoció Carlo Ancelotti en conferencia de prensa.



De esta manera y a falta de la lista oficial del técnico de Francia, Didier Deschamps, Karim Benzema estará en Qatar, pero aún no se sabe en qué condiciones llegará, pues en la temporada diez partidos con Real Madrid por problemas físicos y por ahí pasa la preocupación, pues en el seleccionado francés no se sabe con exactitud el rendimiento que pueda tener en la cita orbital para pelear por su segundo Mundial consecutivo.