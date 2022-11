Cafeteros cerca del parón: ¿Qué partidos les faltan previo al Mundial?

Falta cada vez menos para que empiece el Mundial de Catar de 2022. El domingo 20 de noviembre, iniciará el camino de 32 selecciones entre Ecuador y el combinado nacional anfitrión. En un año curioso con una Copa del Mundo atravesada en los dos últimos meses, algo poco habitual de una cita orbital, las ligas se verán afectadas y así también los jugadores que no estarán presentes en el prestigioso torneo a nivel de naciones.



El Mundial de Catar está a la vuelta de la esquina, y, aunque la Selección Colombia no vaya a ir al certamen, varios jugadores cafeteros se verán mermados en su continuidad deportiva. Los directores técnicos empiezan a planear lo que será ese mes en donde entrenarán incesantemente y jugarán amistosos de preparación para llegar de la mejor manera a finales del 2022 o en el 2023 cuando los máximos certámenes se reinicien.



En las cinco distintas ligas de Europa hay importantes jugadores que tendrán regularidad en la última semana previa al Mundial de Catar 2022. Así las cosas, entre el sábado 12 y domingo 13, se estarán disputando la mayoría de los últimos compromisos previos al parón mundialista. Francia, Inglaterra, Alemania e Italia tendrán continuidad ese fin de semana, mientras que España parará entresemana y volverá hasta finales de diciembre.



Así como España, las ligas siguen disputándose entresemana y también tendrán que jugar en el fin de semana. El 12 y 13 de noviembre se cortará la actividad de las competiciones dado que siete días después, iniciará la cita mundialista en Catar. De esa manera, estos son los partidos que tendrán los diferentes colombianos en el transcurso de las semanas antes de la Copa del Mundo.



Serie A – Italia:



Los colombianos tendrán dos partidos por jugar antes del parón en Italia:

Juventus con Juan Guillermo Cuadrado:

Jueves 10 de noviembre vs Hellas Verona de visita

Domingo 13 de noviembre vs Lazio de local



Atalanta con Duván Zapata (Luis Muriel lesionado):

Miércoles 9 de noviembre vs Lecce de visita

Domingo 13 de noviembre vs Inter de local



Sampdoria con Jeison Murillo:

Miércoles 9 de noviembre vs Torino de visita

Sábado 12 de noviembre vs Lecce de local



Spezia con Kevin Agudelo le queda un partido:

Domingo 13 de noviembre vs Hellas Verona de visita



Bundesliga – Alemania:



Eintracht Frankfurt con Rafael Santos Borré:

Miércoles 9 de noviembre vs Hoffenheim de local

Domingo 13 de noviembre vs Mainz de visita



Stuttgart con Juan José Perea, le hace falta un partido:

Sábado 12 de noviembre vs Bayer Leverkusen de visita



LaLiga – España:



Rayo Vallecano con Radamel Falcao García:

Jueves 10 de noviembre vs Celta de Vigo de local



Villarreal con Johan Mojica:

Miércoles 9 de noviembre vs Espanyol de visita



Copa del Rey – España:



Girona con Bernardo Espinosa:

Domingo 13 de noviembre vs Quintanar del Rey de visita



Villarreal con Johan Mojica:

Sábado 12 de noviembre vs Santa Amalia de visita



Elche con Helibelton Palacios:

Sábado 12 de noviembre vs L’Alcora de visita



Rayo Vallecano con Radamel Falcao García:

Domingo 13 de noviembre vs Joventut Mollerussa de visita



Carabao Cup – Inglaterra:



Tottenham con Dávinson Sánchez:

Miércoles 9 de noviembre vs Nottingham Forest de visita



Premier League – Inglaterra:



Everton con Yerry Mina:

Sábado 12 de noviembre vs Bournemouth de Jefferson Lerma de visita



Tottenham con Dávinson Sánchez:

Sábado 12 de noviembre vs Leeds de local



Wolverhampton con Yerson Mosquera:

Sábado 12 de noviembre vs Arsenal de local



Championship – Inglaterra:



Watford con Yaser Asprilla:

Sábado 12 de noviembre vs Bristol City de visita



Blackpool con Ian Poveda:

Sábado 12 de noviembre vs Wigan de visita



Hull City con Óscar Estupiñán:

Sábado 12 de noviembre vs Reading de local



Ligue 1 – Francia:



Olympique de Marsella con Luis Javier Suárez:

Domingo 13 de noviembre vs Mónaco de visita



Racing Lens con Déiver Machado:

Sábado 12 de noviembre vs Clermont de local



Troyes con Marlos Moreno:

Domingo 13 de noviembre vs Stade Brest de visita



Primeira Liga – Portugal:



FC Porto con Matheus Uribe:

Sábado 12 de noviembre vs Boavista de visita



Sporting Braga con Cristian Borja:

Domingo 13 de noviembre vs Portimonense de visita



Jupiler Pro League – Bélgica:



Club Brujas con Éder Álvarez Balanta:

Domingo 13 de noviembre vs Royal Antwerp de local



KRC Genk con Carlos Cuesta y Daniel Muñoz:

Domingo 13 de noviembre vs Anderlecht de visita



Liga Premier de Rusia:



CSKA de Moscú con Jorge Carrascal:

Domingo 13 de noviembre vs Dinamo de Moscú de visita



Krasnodar con Jhon Córdoba:

Domingo 13 de noviembre vs Orenburg de visita



Zenit con Mateo Cassierra y Wilmar Barrios:

Sábado 12 de noviembre vs Torpedo de visita



Superliga de Grecia:



Olympiacos con James Rodríguez:

Miércoles 9 de noviembre vs Levadiakos de visita

Domingo 13 de noviembre vs AEK Atenas de local