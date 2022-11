Tenemos semana cargada de fútbol: agenda de colombianos por el mundo

Restan 13 días para que empiece a rodar el balón en la Copa Mundial FIFA de Qatar y toda la atención se centre en la competencia orbital. Mientras eso sucede, las ligas internacionales aprovechan para jugar fechas a mitad de semana o abrirle paso a los torneos de Copa.



Muchos equipos perderán esta semana a fichas claves, que se concentrarán con sus selecciones para poner rumbo al Mundial. Los que sí estarán cien por ciento disponibles son los jugadores colombianos, que buscarán tener protagonismo en competencias como la EFL Cup, Serie A, Bundesliga y Copa de Portugal, entre otras.



FUTBOLRED lo agenda con una semana movida, en la que tendrán acción varios integrantes de tricolor, como James Rodríguez, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré y Falcao García. Véalos:

Martes, 8 de noviembre



12:30 pm | Spezia (Kevin Agudelo) vs Udinese

Serie A



1:00 pm | Elche (Helibelton Palacios) vs Girona (Bernardo Espinosa)

Liga de España



2:30 pm | Stuttgart (Juan José Perea) vs Hertha Berlin

Bundesliga



2:45 pm | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Everton (Yerry Mina)

Copa de la Liga



2:45 pm | Cardiff vs Hull City (Óscar Estupiñán)

EFL Championship



3:00 pm | Watford (Yaser Asprilla) vs Reading

EFL Championship



3:45 pm | Clube Mafra vs Porto (Matheus Uribe)

Copa de Portugal



7:30 pm | Internacional vs Sao Paulo (Andrés Colorado)

Brasileirao





Miércoles, 9 de noviembre



5:00 am | Giresunspor (Jhorman Campuzano) vs Ankaraspor

Copa de Turquía



12:30 pm | Lecce vs Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata)

Serie A



1:00 pm | Levadiakos vs Olympiacos (James Rodríguez)

Liga de Grecia



2:00 pm | Espanyol vs Villarreal (Johan Mojica)

Liga de España



2:30 pm | Westerlo vs Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz)

Copa de Bélgica



2:30 pm | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Hoffenheim

Bundesliga



2:45 pm | Wolves (Yerson Mosquera) vs Leeds (Luis Sinisterra)

Copa de la Liga



2:45 pm | Nottingham vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Copa de la Liga



2:45 pm | Inter vs Bolonia (Jhon Lucumí) vs Torino

Serie A



2:45 pm | Torino vs Sampdoria (Jeison Murillo)

Serie A



2:45 pm | Rangers (Alfredo Morelos) vs Hearts

Liga de Escocia



2:45 pm | Patro Eisden vs Brujas (Éder A. Balanta)

Copa de Bélgica



5:00 pm | Fluminense (Jhon Arias) vs Goiás

Brasileirao



5:00 pm | Coritiba (Juan Carlos Díaz) vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Brasileirao



5:00 pm | Avaí vs Ceará (Steven Mendoza/Jhon Vásquez)

Brasileirao



6:30 pm | Goianiense vs Paranaense (Nicolás Hernández/Luis Orejuela)

Brasileirao





Jueves, 10 de noviembre



12:30 pm | Hellas Verona (Juan David Cabal) vs Juventus (Juan G. Cuadrado)

Serie A



1:00 pm | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Celta de Vigo

Liga de España