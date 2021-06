¿Qué tantas novedades? Así jugaron Colombia y Perú sus últimos duelos

El próximo jueves las selecciones de Perú y Colombia se volverán a medir, esta vez por fecha de Eliminatoria al Mundial de Catar. En Futbolred hacemos un repaso de esos dos partidos y las nóminas titulares con las que salieron Ricardo Gareca, en Perú, y Carlos Queiroz, en su momento al frente de la tricolor.



La última vez que ambos equipos chocaron lo hicieron en Miami, en un partido amistoso. Ese día, curiosamente, Colombia no tuvo ni a James Rodríguez ni a Falcao García, quienes tampoco fueron convocados en esta oportunidad. Para ese entonces ambos se recuperaban de lesiones en Real Madrid y Galatasaray, respectivamente.

En el Monumental, Colombia goleó



El 9 junio de 2019, Perú y Colombia se dieron cita en el estadio Monumental de la capital peruana. Ese día, la tricolor dirigida por Carlos Queiroz, ganó 0-3 con doblete de Matheus Uribe y anotación de Duván Zapata.



Perú jugó con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva, Christofer Gonzáles; Paolo Guerrero. Gareca le dio minutos a Aldo Corzo, Paolo Hurtado, Rául Ruidíaz, Andy Polo y Jesús Pretel.



Colombia formó con David Ospina en el arco. En defensa estuvieron Stefan Medina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez y William Tesillo. En el medio campo estuvieron Juan Cuadrado, Gustavo Cuéllar, Matheus Uribe y James Rodríguez, y en el frente de ataque Falcao García y Luis Muriel.



Ese día tuvieron acción Santiago Arias, Wilmar Barrios, Edwin Cardona, Luis Díaz, Roger Martínez y Duván Zapata, quien entró a marcar el tercero.



Último duelo se jugó en Miami

El 15 de noviembre de ese mismo año, ambos seleccionados se dieron cita en un nuevo compromiso amistoso, esta vez en el estadio Sun Life, de Miami. Ese día, Colombia ganó con gol de Alfredo Morelos. Cabe recordar que el atacante del Rangers fue llamado por Reinaldo Rueda pero no podrá sumarse a la selección por Covid-19.



Ese día Colombia ofició como local y salió con David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Juan Cuadrado, Jefferson Lerma, Yairo Moreno; Alfredo Morelos, Luis Muriel y Luis Díaz. Cabe destacar que James y Falcao no estuvieron por lesión. Ese día también actuaron Steven Alzate, Matheus Uribe, Stiven Mendoza y Roger Martínez.



Respecto a ese último equipo que venció a Perú no estarán Arias (quien se recupera de una cirugía), así como tampoco Alzate, Mendoza y Martínez.



Por otro lado, Perú jugó con Pedro Gallese; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco; Luis Advíncula, Renato Tapia, Pedro Aquino, Edison Flores; Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz. Los jugadores Carlos Zambrano, Andy Polo, Gabriel Costa, Carlos Ascues y Cristian Benavente, también tuvieron minutos.



Los incas perdieron en los últimos días a Edison Flores, por desgarro. Tampoco convocaron en esta oportunidad a Zambrano, Polo, Costa, Ascues y Benavente.