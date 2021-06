Sin pelos en la lengua: 'Tren' Valencia sobre quién faltó en Selección

Este lunes, en medio de una charla con el programa Zona Libre de Humo, José Adolfo 'Tren' Valencia, se refirió a la actualidad de dos de los referentes de la Selección Colombia: James Rodríguez y Falcao García, quienes no fueron llamados por Reinaldo Rueda a la Eliminatoria frente a Perú y Argentina. El exdelantero de la Selección Colombia se confesó y entregó un nombre que le hizo falta en la convocatoria.

"A mí me tomo por sorpresa que no hayan convocado a James Rodriguez y Falcao García, porque son nuestros jugadores referentes, pero también hay que ser conscientes de que si no pueden por lesión es mejor esperarlos a que estén bien. Tienen una ventaja y es que pueden recuperarse bien en estos meses de vacaciones", manifestó Valencia.



Y agregó: "James es un muchacho que quiere jugar y cualquier jugador quiere competir con su Selección. Es mejor no arriesgarlo porque en otros partidos puede ser vital".



El 'Tren' entregó un nombre para la lista de Rueda, que a su juicio le hará falta. El seleccionador nacional decidió no llamar a un lateral izquierdo neto y en su lugar optó por William Tesillo y Yairo Moreno. Valencia dijo que debió convocar a Johan Mojica, quien milita en el Elche, de España.



"A mí el jugador que si me duele que no lo hayan convocado es Johan Mojica. Es muy buen lateral izquierdo y también lo puede hacer de volante, de carrilero; Mojica es de muy buena ida y vuelta, y en esa zona tenemos falencias", reconoció.



El 'Tren' aseguró que el nivel competitivo que hay ahora en las selecciones nacionales "es más bravo". Cabe destacar que el exdelantero disputó con Colombia la Copa América de 1993, dos eliminatorias y dos mundiales: Estados Unidos 1994 y Francia 1998, en aquella Selección de Freddy Rincón, Carlos Valderrama y Faustino Asprilla, entre otros.



Finalmente, como conocedor de la posición, Valencia se refirió a los que deben ocupar el lugar de Falcao García. "Los delanteros que pueden reemplazar a Falcao y que pasan por un buen momento son Luis Muriel, Duván Zapata y Rafael Borré". Además de los tres que mencionó el 'Tren', Reinaldo Rueda también convocó a Luis Díaz y Miguel Borja.