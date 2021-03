¿Conclusión? No hay conclusión: aplazan decisión sobre Eliminatorias

La tan esperada reunión entre la Conmebol y la FIFA para decidir si se cumplirá o no la fecha de marzo de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 terminó sin que se dijera la última palabra.

Pero no significa que no hubiera novedades pues sí se confirmó que los jugadores de las ligas europeas que actúan para selecciones suramericanas no serán cedidos en definitiva. Eso obliga a buscar una nueva fecha o una nueva sede para los compromisos previstos del 26 al 30 de marzo.



"Fue realizada una sesión de trabajo de la FIFA, CONMEBOL y asociaciones miembro sobre la fecha de marzo de las Eliminatorias. La FIFA se comprometió a seguir buscando una solución al impasse surgido porque los jugadores sudamericanos que militan en ligas europeas no son liberados en favor de sus selecciones", dijo la entidad.



De esta manera, habrá que esperar 24 horas más para saber cuál es el futuro de los juegos pendientes: "Mañana está programada una reunión virtual entre el presidente de la FIFA y el Consejo de la CONMEBOL".



Significa que la expectativa se mantiene, que los entrenadores siguen sin saber si habrá que armar selecciones de emergencia para jugar como se pueda o si será posible esperar a las estrellas que están en el Viejo Continente y que no solo le dan brillo al torneo sino que hacen más fuertes a sus países en la pelea por los cupos al Mundial de 2022.



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es partidario de jugar en Europa y en sedes neutrales para evitar los desplazamientos. Esa iniciativa y otras de los jefes del fútbol suramericano se analizarán este sábado.