FIFA quiere Eliminatorias en Europa: ¡ya se jugó la Libertadores allá!

La realización de los partidos de la doble jornada de las Eliminatorias a Catar 2022 está más en vilo que nunca.

Las duras restricciones en Reino Unido y Alemania a causa de la pandemia del coronavirus covid-19, que obligan a los jugadores que actúan en esos torneos a hacer cuarentenas de diez días a su regreso, tienen contra las cuerdas a selecciones como Brasil, Uruguay Argentina, nada menos que las potencias de Suramérica, que hacen lobby para lograr el aplazamiento de los juegos entre el 25 y el 30 de marzo próximo.



El tema es que, por compromisos comerciales y por la saturación del calendario de partidos, será muy difícil reprogramar esos partidos en otro momento, con la realización de la Copa América 2021 de por medio.



De acuerdo con 'Ovación' de Uruguay, este viernes, en la reunión entre la FIFA y Conmebol, para acordar los detalles del torneo suramericano y especialmente definir el rumbo de la fecha de las Eliminatorias, el presidente Gianni Infantino propondrá una solución salomónica, que se está usando en el Viejo Continente actualmente: una sede neutral.



La idea es que las jornada 5 y 6 se puedan jugar en ciudades como Bucarest, Budapest o Atenas, en partidos a puerta cerrada y con la garantía de transmisión de televisión que ya se ha probado en partidos de Champions League, como Leipzig vs Liverpool.



El tema es que Suramérica tiene muchas condiciones particulares, una de ellas el clima, que es distinto en La Paz, en Barranquilla, en la altura de Quito, en distintas sedes de Brasil, y a esas particularidades no quieren renunciar los 10 presidentes de Conmebol. Eso por no mencionar letra menuda de los contratos que acarrean más reparos.



Lo cierto es que después de aquella polémica final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, todo puede suceder... Habrá que ver qué deciden los máximos jefes del futbol suramericano.