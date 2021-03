¿Quiere alguien pensar en los DT? Así ven aplazamiento de Eliminatoria

Este viernes, en una reunión con los 10 presidentes de la Conmebol y el presidente Alejandro Domínguez, a la que asistirá el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se abordará el difícil tema del futuro de la próxima fecha de las eliminatorias a Catar 2022.

Las posiciones parecen muy opuestas: por un lado los clubes tratando de defender sus intereses, haciendo valer el detalle no menor de que son ellos los que pagan los extraordinarios salarios de los jugadores; por el otro, los seleccionadores nacionales intentando llegar a acuerdos, tratando de arañar momentos para acercarse a los futbolistas, buscando defender el interés nacional y apelando a la importancia, deportiva y económica, de un Mundial de fútbol.



Curiosamente, al escucharlos todos parecen estar de acuerdo: son tantos y tan complejos los obstáculos logísticos en este momento, que lo mejor sería aplazar los partidos de finales de marzo.



Jurgen Klopp, por ejemplo, alertó con absoluta claridad: "todo el mundo estará de acuerdo en que no podemos dejar a los jugadores que se vayan con la selección y al volver tengan que hacer 10 días de cuarentena en un hotel. Eso no puede ser. La FIFA ha sido muy clara con que no tenemos que dejar ir a los jugadores esta vez y creo que todos los clubes están de acuerdo que con estos problemas no podemos dejarlos ir. No podemos esperar a que vengan y que tengan que hacer 10 días de cuarentena, eso no es posible". Hablaba de Portugal y Diogo Jota, tratándose de esos países de la 'lista roja'. Pero también está Brasil, que tiene en Liverpool al menos tres hombres fijos de Selección.



Pues en ese mismo sentido, Ole Gunnar Solskjaer, DT de Manchester United, ha insinuado que tampoco dejará viajar, pro ejemplo, a Bruno Fernandes: 'no nos sentamos y tomamos una decisión ya, pero no tiene sentido si pierdes a tu jugador durante 10 días de aislamiento. Somos los que pagamos a los jugadores y, por lo que entiendo, esa es la regla, la FIFA ha dado las reglas que no tienen que ser publicadas, así que creo que será una decisión difícil dejarlos ir y jugar en países de la lista roja. Quiero a Bruno listo contra el Brighton y espero que terminemos en Europa y contra el Tottenham después de ese descanso", afirmó el noruego.



Pues no son los entrenadores de los clubes ingleses, donde las restricciones por la pandemia son muy severas, los que han puesto sobre la mesa la conveniencia de aplazar la jornada.



Un seleccionador nacional como Ricardo Gareca, de Perú, dijo: “Conmebol tiene que contemplar que todas las selecciones estén parejas, si no empieza a distorsionarse todo... Es algo que se tiene que comenzar a considerar”.



Y el nuevo DT de Colombia, Reinaldo Rueda, lo respaldó: "creo que es un concepto muy respetable. La pandemia es algo que nos enfrentamos desde el año pasado. Es una incertidumbre total con toda la información que llega desde Europa. Hay que considerarlo por el bien del fútbol suramericano", dijo Rueda.



Inclusive Tite, DT de Brasil, decidió aplazar la conferencia de prensa para anunciar su convocatoria esperando a que se resuelva en Conmebol y FIFA el espinoso tema del futuro de las próximas dos jornadas de las eliminatorias. Este viernes se sabrá qué pasará, pero sin duda es una necesidad abordar el tema desde la óptica de los entrenadores, que mucho tienen que decir en esta coyuntura.