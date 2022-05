El abogado, gran ilusión de Chile: caso en Eliminatorias que ya ganó

Eduardo Carlezzo no está muy familiarizado con las derrotas. Su prestigiosa oficina ha ganado la mayoría de los casos que ha aceptado y esta vez, en la demanda de Chile contra Ecuador, por la presunta alineación indebida de Byron Castillo, no sería la excepción... al menos eso esperan en territorio austral.

Aunque muchos se sorprendieron con la decisión de la FIFA de pedirles a Ecuador y a Perú, otro posible afectado, sus argumentos sobre el caso, el eficiente Carlezzo casi se lo esperaba.



Vale recordar que fue él quien recuperó para Chile tres puntos que estaban perdidos en la pasada eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. Ocurrió en noviembre de 216, cuando la FIFA consideró que había mérito en la demanda del jurista, en representación de Chile, quien alegaba que Nelson Cabrera, naturalizado boliviano, no había cumplido los requisitos para jugar por otro país distinto al de su nacimiento, Paraguay.



En aquel momento se comprobó que el jugador, de 33 años, no había cumplido el requisito dehaber vivido y jugado durante cinco años consecutivos en el país de adopción, requisito para representarlo en competencias oficiales.



Fue así como esa tabla de posiciones sufrió un revolcón, pues Brasil lideraba (21 puntos), seguido por Uruguay (20) pero Ecuador y Colombia tenían 17 puntos y Chile, con esa victoria 3-0 ganada en el escritorio, empató con Argentina en 16 unidades. Después se quedó fuera Chile del Mundial igual, pero el abogado no fue el que falló.



Por eso los chilenos y el mismo Carlezzo se ilusionan con otra victoria vía tribunales que los ponga en el repechaje y clasifique directamente a Perú, a expensas de Ecuador. ¿Lo logrará esta vez también? Sus cuentas dicen que en 30 días habrá un fallo. Habrá que esperar a ver si mantiene su racha victoriosa.