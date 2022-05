Chile confía en la decisión de la FIFA: responsabilidad de Ecuador

El abogado de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), Eduardo Carlezzo, dijo este miércoles que la federación ecuatoriana "tiene responsabilidad total y objetiva", al conocer los hechos "desde hace muchos años", al referirse a la presunta alineación indebida de Byron Castillo.



En una rueda de prensa ofrecida tras conocerse este miércoles la decisión de la FIFA de iniciar un proceso disciplinario contra Ecuador, el letrado consideró que la tricolor "tiene que asumir las consecuencias" y dijo estar "seguro de que la FIFA tiene conocimiento de la necesidad de dar mucha velocidad al procedimiento".

"Este es el punto inicial del juego, la apertura del proceso pone la pelota en cancha y dará la oportunidad que la Federación Ecuatoriana de Fútbol presente sus alegatos y observaciones en un plazo de 10 días", afirmó. "Los hechos que están puestos son extremadamente graves. No tengo ninguna duda de que el jugador (Byron Castillo) nació en Colombia y que su certificado de partida es ecuatoriano" agregó el abogado brasileño.



Al hilo de este argumento, reiteró que el equipo legal de la ANFP entiende "de una manera muy clara que si se declara que el jugador utilizó un documento falsificado eso será considerado una infracción del artículo 21, pero la consecuencia inmediata para el jugador es que no era convocable para una selección, por tanto se aplicaría de forma inmediata el artículo 22, una sanción directa que es darle el resultado al equipo oponente por 3-0". Por ello, considera que el fútbol ecuatoriano tiene "responsabilidad total y objetiva" al haber conocido estos hechos "hace muchos años, sabiendo que estaba involucrado en este esquema de documentación y asumiendo el riesgo de convocarlo" y que es por ello que "ahora debe asumir las consecuencias".



Consultado por la inclusión de Perú en el proceso iniciado por el máximo órgano del fútbol mundial, Carlezzo adelantó que a su juicio se trata de una "cuestión de extremo cuidado en tanto se incluye a todas las parte que puedan tener interés". "Nosotros en ningún momento de nuestro reclamo mencionamos al Perú. Entiendo que potencialmente se puede haber identificado que dentro de varias sanciones que la FIFA podría aplicar a este caso, algunas podrían afectar a la federación peruana", explicó el abogado.



Chile cree que en caso de que se confirme que Castillo nació en Colombia y no en Ecuador, debería aplicarse el artículo 22 del código disciplinario de la FIFA y dar por perdidos a Ecuador los partidos en los que participó el defensa del Barcelona de Quito, lo que permitiría a "la Roja" escalar al cuarto puesto y reclamar el billete para el primer mundial de invierno.



Un informe técnico jurídico de la dirección nacional del registro civil de Ecuador al que tuvo acceso EFE afirma que la inscripción de nacimiento de Castillo en la ciudad ecuatoriana de Guayas no consta en el tomo, la página y el acta solicitado.



A esta prueba, Chile añade la exclusión de la selección femenina de Guinea Ecuatorial del Mundial, que considera un antecedente de cara la denuncia presentada ante la FIFA contra Ecuador, que se clasificó para el mundial de Catar 2022 como cuarta del grupo americano, por delante de Perú -en repesca- y Chile eliminada.



