¿Ecuador se puede perder el Mundial por caso Castillo? Hablan expertos

La FIFA respondió y cundió el pánico en Suramérica: ¿es real la posibilidad de que Ecuador se quede fuera del Mundial de Catar, a pesar de haberse clasificado directamente?

Vamos por partes. Primero, ¿qué dijo la FIFA? Que "la Federación de Fútbol de Chile ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la Fifa, en la cual presenta diversas alegaciones sobre la posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana al jugador Byron David Castillo Segura, así como el posible incumplimiento de dicho futbolista de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en ocho partidos de clasificación", por lo cual invitan a las Federaciones de Ecuador y Perú a presentar sus posiciones ante la Comisión de Disciplina.



Y ojo, que la sola petición de información significa que hay razones para analizar la presunta alineación irregular del jugador en al menos 8 partidos de las Eliminatorias de Conmebol, lo que necesariamente es una ilusión para Chile. ¿Pero qué tan seria es la posibilidad de quitarle 14 puntos a Ecuador y sumarle 5 a Chile, como pretenden los australes para quedarse con un cupo al repechaje?



Aquí la discusión es eminentemente jurídica: "se analiza la posibilidad de que Ecuador trasgrediera las normas FIFA, que Castillo haya jugado 8 partidos. Yo diría que hay presunción de legalidad en las actividades humanas. ¿Qué hizo Ecuador? Convocar a jugadores que hasta ese momento jugaban como ecuatorianos, no creo que sea papel de la selección nacional ir a verificar los documentos de identidad de sus convocados... He visto jugadores con cuatro registros civiles", dijo el abogado Andrés Charria, en el programa Deporte al derecho.



Su colega, el español Rafael Alonso, comparó el caso con lo que ocurriría en su país: "aquí el plazo de reclamación de una alineación indebida es al segundo día, si lo ves 5 días después no puedes hacer nada. Si no reclama un rival o un tercer interesado (que podría ser el caso de Perú) esos partidos quedan inamovibles", dijo.



La otra precisión, apegada al derecho, también puede ser un matiz en l investigacion: "¿en qué consiste la irregularidad de la inscripción? -se preguntó Alonso-. Si es una falsedad absoluta, si se presentan documentos falsos, fechas de nacimiento falsas se está expuesto a que el partido se te de por perdido. Pero si son meras irregularidad no cometidas con dolo, incluso por mala información, pero jugaste mientras tu información era válida, entonces estas amparado por principios de buena fe y confianza legítima", explicó.



Y eso, según Charria, puede marcar el rumbo de la investigación de FIFA: "entiendo que acá también hay tres días para denunciar el partido, lo primero es que si fue inscrito regularmente y había sospechas del registro civil, debió hacerse la reclamación en ese plazo. Pero si es la justicia la que declara que el jugador no es ecuatoriano mucho después, eso tendrá otras aristas".



El abogado colombiano afirma que hay buena fe de Chile al no sospechar la irregularidad en la nacionalidad de Castillo y que apenas ahora se entera, pero Alonso detalla que pudo ser una acción sin dolo, lo que dejaría el tema de nuevo en el limbo: "supongo que terminará en el TAS".



Pero para no llegar hasta allá, para imponer castigos a quienes engañan pero sin poner en entredicho el cupo de Ecuador en Catar que se ganó en el campo, hay una solución salomónica. "creo que lo más probable es que el caso termine en una sanción importante para el jugador y una multa para la Federación Ecuatoriana por las posibles fallas en la verificación de la información".