Las cuentas de Chile para denunciar a Ecuador: ¿a Colombia le sirve?

¿En qué piensa Chile cuando demanda a Ecuador por la posible mala inscripción de Byron Castillo? Básicamente en quedarse con una ilusión, que igual no es segura, para llegar al Mundial Catar.

Chile terminó las Eliminatorias suramericanas en el puesto 7 de la tabla de posiciones, con 19 puntos, a cuatro de Colombia, que fue sexto, y a cinco de Perú, que jugará el repechaje el 13 de junio en el Ahmad Bin Ali Stadium contra un representante de la Confederación Asiática, entre Australia y Emiratos Árabes.



A eso, precisamente, es a lo que apunta Chile cuando interpone una demanda por los puntos de sus partidos contra Ecuador, por la aparente irregular inscripción de Byron Castillo, quien, según la justicia ecuatoriana, no es natural de ese país sino que nació en Colombia. Su meta es jugar el repechaje.



Los australes descubrieron que Castillo jugó 8 partidos de Eliminatorias: ganó contra Chile (2-0), Bolivia (3-0), Venezuela (1-0) y Paraguay (2-0); empató 1-1 contra Argentina y 0-0 contra Chile y perdió contra Paraguay (3-1) y Uruguay (1-0). Su protagonismo fue evidente, lo que, según el demandante, da fuerza a su petición de los puntos, lo que además ha reconocido la FIFA en su comunicación de este miércoles, cuando invita a la "FEF y la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA" para emitir un fallo, que debe ser pronto para no torpedear el Mundial.



¿Cuánto sumaría Chile? ¿Le alcanzaría para ir al Mundial? Si la FIFA le da la razón, Ecuador sería colero de la tabla de posiciones con 10 unidades, lo que pondría a Uruguay como tercer clasificado directo y pondría a Perú en la cuarta casilla, con cupo directo a la cita de Catar. Chile lograría 24 unidades y sería el designado para medirse al clasificado de la Confederación Asiática.



¿Y Colombia cómo quedaría?



Al equipo de Rueda esa demanda no la cobija por dos razones: primero, porque Byron Castillo no jugó ninguno de los dos partidos, en Quito (6-1) ni en Barranquilla (0-0), lo que deja sin argumentos para reclamar.



Pero además, Colombia tendría 23 unidades, una menos que Chile y Perú, cuarto y quinto clasificados si es que FIFA avala la demanda. ¿Conclusión? No habrá un día de la suerte para Colombia.