Joao Mario estalló por cuenta de Cristiano Ronaldo: 'no es novedad'

El internacional luso João Mário consideró que la polémica entrevista a Cristiano Ronaldo de este fin de semana, en la que aseguró sentirse "traicionado" por el Manchester United, "no mete más presión" a la selección lusa, que ya se entrena para un amistoso contra Nigeria el jueves, previo al Mundial de Qatar 2022.

"No fueron los tiempos. La atención siempre está sobre él. No es una novedad para nosotros", afirmó Mário en rueda de prensa este martes, antes del entrenamiento del equipo de las "quinas" en la Ciudad del Fútbol en Oeiras, a las afueras de Lisboa.



"Los titulares siempre son sobre él. No veo problemas con el momento, porque todo el mundo habla de Cristiano", añadió el jugador del Benfica tras la insistencia de los periodistas.



Asimismo, aseguró que Cristiano Ronaldo está "siempre feliz" en la selección lusa, "totalmente enfocado" en el entrenamiento y "será una gran ayuda" para el Mundial.



La polémica saltó este domingo, después de que Cristiano Ronaldo, actualmente en el Manchester United, acusara al club inglés de haberlo convertido en una "oveja negra" a la que se culpa de todo lo que ha ido mal en la entidad y de estar obligándolo a marcharse.



"El Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado", dijo Cristiano Ronaldo al periodista inglés Piers Morgan.



Cuestionado sobre la participación portuguesa en la Copa del Mundo, João Mário aseguró que su selección permite "soñar y pensar que es posible conquistar el Mundial".



EFE