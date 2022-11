Reacción de Byron Castillo tras quedarse sin Mundial: 'me encanta'

La ausencia de Byron Castillo de la lista de 26 convocados para el Mundial de Qatar ha sido dolorosa en todo Ecuador. El lateral, que hasta el fin de semana fue titular en el equipo de Gustavo Alfaro, tenía la ilusión de jugar en la cita orbital que se iniciará el próximo domingo justamente con el duelo entre los anfitriones y la 'Tri'.



Sin embargo, la FEF comunicó que a raíz del fallo "arbitrario" e "incomprensible" del TAS y a fin de evitar sanciones en Qatar y el próximo Mundial, decidieron dejar por fuera a Castillo. Nada tiene que ver con la aparente lesión que sufrió en el amistoso del fin de semana ante Irak, en el que estuvo como titular.



"Podría poner en riesgo, no solo el avance de la selección en este mundial, sino incluso comprometer su participación en la siguiente edición", mencionó la Federación en un comunicado en el que explicó la ausencia de Byron Castillo de la lista de 26 convocados por Alfaro.



El jugador del León mexicano reaccionó en redes sociales tras quedarse por fuera del Mundial de Qatar. Aunque la tristeza lo invade cuando resta menos de una semana para el debut, también se mostró esperanzado en poder cumplir su sueño en algún momento. "El sueño mío no termina aquí y sigo de pie y firme contra todo. Me encanta todo esto, si no fuera así mi vida fuera bien aburrida".



Castillo, quien publicó una imagen de la Selección de Ecuador en sus historias de Instagram este martes, le dejó un mensaje a sus compañeros: "Orgulloso de ustedes menores, los quiero un mundo. Vamos con fe, apuesto todo a ustedes", y agregó: "vamos a esto", animándolos a hacer historia en Qatar.