¿Podía Colombia pelear un cupo a Mundial de Catar por lío de Ecuador?

El próximo domingo, pase lo que pase, Ecuador jugará contra Catar el partido inaugural de la Copa Mundo en el Estadio Al Khor de Doha. Eso está fuera de toda discusión. Pero en medio quedó un lío jurídico que cubre de duda la clasificación misma del equipo de Gustavo Alfaro, que fue encontrado responsable de la alineación irregular de Byron Castillo en el proceso eliminatoria por parte del TAS, máximo tribunal del deporte mundial.

La decisión del Tribunal Arbitral del Deporte no deja duda: “Byron Castillo Segura carece de legitimación procesal" y en eso tiene directa responsabilidad la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que infringió el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA.



¿Qué dice la norma? Que será castigado todo aquel que "cree un documento falso, falsifique un documento existente o utilice un documento falsificado será sancionada con una multa y con una suspensión", que para el TAS, contrario a la decisión original de la FIFA, es de 100 mil francos suizos y 3 puntos menos en las eliminatorias al Mundial de 2026. Si hay castigo es porque hubo una infracción.



Pero aquí es donde aparece la duda: ¿pudo Colombia pelear, como lo hicieron Perú y Chile, para que Ecuador perdiera los puntos de los ocho partidos en los que jugó Castillo y de esa manera fuera al fondo de la tabla, dejando la opción del cupo al repechaje para el equipo que dirigía Reinaldo Rueda? Sí y no.



"Podía pelear que estaba falseada toda la Eliminatoria, de acuerdo con los fallos se pudo armar el caso, el abogado brasileño (Eduardo Carlezzo) que fue a Chile lo intentó, es importante, creo que Colombia tuvo buen chance si lo hubiera peleado desde el principio", explicó el abogado experto en derecho deportivo, Andrés Charria.



Pero otros expertos explicaron que el caso era una causa perdida, entre otras razones porque Castillo nunca jugó contra Colombia, lo que hacía inviable la pelea por los puntos que sí podían dar peruanos y chilenos, y además el fallo salió tan cerca del inicio del Mundial de Catar que no había derecho a nada, como en efecto les pasó a los demandantes.



Pero no es el único obstáculo pues también está el detalle de los costos: acudir ante la FIFA y después ante el TAS puede ser un gasto inicial cercano a los 100 mil euros más una prima de éxito que pudo llegar a un millón de euros, dependiendo de qué tan prestigiosa es la oficina de abogados elegida. Cuando este conflicto empezó, todo el proceso parecía costoso y sin garantía de retorno.



Aún así, Charria insiste: "si enfocas la demanda por partidos de Colombia no hay anda que hacer, pero si ves la competencia completa cambian las cosas, hay partidos que no debió jugar y los jugó, esa es la realidad", explicó.



¿Y si no había chance de jugar el Mundial, como les pasó a Chile y Perú, entonces qué se podía pedir? "En estos casos hay que salir a pescar con dinamita, yo le pediría plata a la FIFA y a Conmebol, básicamente lo que me hubiera podido ganar por ir el Mundial", añadió el abogado. En el peor de los casos, es decir una eliminación en primera ronda, estamos hablando mínimo de 8,5 millones que paga la FIFA para los clasificados de la plaza 17 a la 32 al final de la Copa Mundo.



El riesgo era alto y muy seguramente es lo que calculó la FCF. Pero hoy, tras no haber hecho nada, será todo parte de la especulación. Lo concreto es que Colombia verá, como peruanos y chilenos, el Mundial por TV.