Andrea Guerrero revela restricciones a periodistas en Mundial de Catar

Solo seis días faltan para el inicio del Mundial de Catar, una experiencia nueva no solo por la exótica fecha sino por las restricciones propias de una cultura muy difícil, especialmente para las mujeres.

Aquellas que van a cubrir el evento tienen una larga lista de prohibiciones que poco a poco se han ido revelando. Una de las que se ha referido al tema es Andrea Guerrero, quien cubrirá el evento para RCN y Win Sports.



“Llevo más de un mes empacando, pero les prometo que les mostraré cómo fue todo el proceso. Ya estoy muy cerca de dejar todo cuadrado, solo falta saber cuánto van a pesar las maletas”, indicó en su cuenta de Instagram.



Pero esa logística tiene más de una dificultad: “ha sido difícil empacar la maleta porque hay muchas limitaciones, que a estas alturas de la vida son más difíciles de asimilar. Yo soy súper organizada con el vestuario. No puedo llevar exceso de equipaje y todo tiene que ser lo justo. Ese pedazo me ha parecido complejo. Soy una drama queen con ese tema”, añadió.



Para las mujeres, turistas o periodistas, no están permitidos los pantalones ajustados, con rotos o rasgados, nada por encima de la rodilla, nada de camisas o accesorios con mensajes que puedan considerarse ofensivos a la cultura del país local, hombros descubiertos o escotes y otras restricciones adicionales. En los próximos días habrá más detalles del reto que impone a las periodistas el cubrimiento de este Mundial.