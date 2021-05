'Inoportuno': más críticas a la Copa en Brasil y Porto Alegre dice NO

Por ahora, la organización no le ha informado al Estado de Río Grande del Sur que lo contemplen como sede para la Copa América que según Conmebol se realizará en ese país. Sin embargo, antes de que lo soliciten, el Alcalde de Porto Alegre dijo ¡NO!

Según lo manifestado por Globo Esporte, el gobierno ya anticipó que "no está a favor de recibir la competencia en este momento, debido a la pandemia de coronavirus".



Eduardo Leite, gobernado de Río Grande del Sur, comunicó que ni Conmebol ni la Confederación Brasileña de Fútbol le han solicitado acoger la Copa América, pero advirtió que no es una prioridad. "Hacer la Copa América en Brasil agregaría un problema al país. Sería inoportuno e intrascendente", destacó Leite en el comunicado publicado por GE.



De esta manera, ya son dos las posibles sedes que le cierran la puerta a la realización de la Copa que estaba prevista en Colombia y Argentina, pero que a causa del Paro Nacional en Colombia y el significativo aumento de Covid-19 en Argentina, terminaron por declinar.



Antes del NO de Porto Alegre, Recife que apareció como una de las posibles sedes, también manifestó que no acogería dicho evento. El estado de Pernambuco dijo estar experimentando una "nueva aceleración en cuanto a la multiplicación del virus".



Las otras sedes que estaría contemplando la organización son Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brasília y Natal.