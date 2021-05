Iván Mejía contra Conmebol: ‘Hay que hacer la Copa América sí o sí’

La Conmebol no deja de sorprender al fútbol suramericano, y no precisamente por su buena gestión, coherencia y empatía con la situación que se vive en el continente. Para la Confederación Suramericana de Fútbol es crucial que se juegue la Copa América 2021, sin importar si tiene que resignar una gran entrada de público en los estadios, si se mueve el turismo o no, si le quitan la sede a Colombia y Argentina…lo que importa es jugar, y por eso anunció que Brasil acogerá, como sede única, la máxima competición de selecciones suramericanas.



Iván Mejía Álvarez, reconocido periodista colombiano, mordaz en sus comentarios siempre, arremetió contra los dirigentes de la Conmebol y su insistencia en hacer la Copa América, sin importar que Brasil sea uno de los países más afectados por el covid-19.



“Copa América: hay que hacerla sí o sí. Esa platica ya está consignada en paraísos fiscales y no la van a devolver. La nueva cepa de los ‘bandis’ es insaciable!!”, fue su duro mensaje en su cuenta de Twitter.