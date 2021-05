Ciudades sede de la Copa América en Brasil: ¡ya se bajó la primera!

Brasil será la nueva sede de la Copa América, al menos según el último anuncio oficial de la Conmebol.

En las primeras horas de este lunes no parecía pesar el dato, no menor, de cerca de 2.000 muertes diarias por covid-19 y los planes avanzan, a pesar de todo.



Las ciudades que albergarían la competencia son Río de Janeiro (sede la final en el estadio Maracaná), Sao Paulo, Brasilia, Recife y Natal.

A final da Copa América será no Maracanã. As sedes da competição serão: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife e Natal. https://t.co/jm72yYdhlW — Venê Casagrande (@venecasagrande) May 31, 2021

¡Momento! ¿Recife? ¿Y alguien consultó con las autoridades locales para saber si eso es posible? Al parecer, no.



Recife es capital del estado de Pernambuco, cuyas autoridades aseguraron en un comunicado que aún no han recibido ningún contacto oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol, ​pero aseguraron de antemano que "el actual escenario epidemiológico no permite la realización de un evento como la Copa América, programado para comenzar el día 13 del próximo mes".



Dice el texto que el gobierno local hace un seguimiento constante de los casos en el estado y recordó que "Pernambuco está experimentando una nueva aceleración en cuanto a la multiplicación del virus, lo que impide que se produzca el evento".





Por conta da Covid-19, Governo de Pernambuco afasta possível realização da Copa América no estadohttps://t.co/YNt0q4yAst — Diario de Pernambuco (@DiarioPE) May 31, 2021

De esta manera comienzan los tropiezos para la posible nueva sede de la Copa América en Brasil, que vale decir era el país con menos opciones este domingo, cuando se produjo la decisión de no hacer el torneo en Argentina. Ya Colombia también había sido descartada.