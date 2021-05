¡Teníamos razón! Sin Colombia ni Argentina, ¿a dónde irá Copa América?

¿Quién diría que la Copa América de la adecuación con el calendario europeo se volvería la pesadilla que es hoy?

Los anuncios en contra de la organización del torneo se han ido sucediendo en las últimas semanas sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo.



Primero fue Colombia la que solicitó a la Conmebol un aplazamiento, con argumentos que no pasaban por las violentas protestas en varias de las principales del país, que todavía se mantienen, sino por la situación de la pandemia, que se recrudeció desde el pasado mes de abril y que hacía inviable, entre otras cosas, la posibilidad de recibir público en los estadios.



Conmebol apenas duró unos minutos en negarse a esa solicitud, confiada en que Argentina tenía los escenarios y la logística suficiente para realizarla, aunque eso implicara el final de la exótica idea de la sede conjunta.



Pues con el paso de los días resultó que los argumentos de Colombia no eran tan descabellados y además la crisis por la pandemia no era exclusiva de su territorio. En los últimos minutos Argentina se bajó también de la organización, por los mismos problemas de la covid-19, que produjo recientemente más 40 mil casos positivos en un solo día.



¿Qué futuro le queda entonces a la Copa América que pretende igualar los calendarios con el de la Euro, la cual avanza sin mayores contratiempos? "La CONMEBOL analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental", anunció la propia entidad al confirmar que Argentina desiste también de ser sede.



¿Cuáles son las opciones? Chile y Paraguay. En ese orden. Resultó que cuando comenzaron las dificultades en Colombia, Chile levantó la mano para una sede conjunta con Argentina e inclusive anunció que tenía los escenarios y, especialmente, la política de vacunación suficientemente adelantada para ser sede del torneo, incluso como único anfitrión. Una delegación de Conmebol visitó el país recientemente y ya tiene los informes.

En la brevedad se anunciarán novedades en este sentido. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021

EL plan B podría ser Paraguay, un país que ya albergó los partidos de los equipos colombianos que no pudieron disputarse por razones de orden público y que además tiene un importante lote de vacunas contra covid-19 del que se ha hecho suficiente publicidad.



Sin embargo, en las horas de la noche de este domingo comenzó a tomar fuerza otra versión, que descartaría a Chile y Paraguay. Se trata de Estados Unidos, donde se cumplió con éxito la Copa América Centenario 2016 y donde la vacunación está en una fase masiva, a la que no aspiran ni los países más diligentes de Suramérica. Podrían modificarse las fechas, pero es un hecho que ningún candidato tiene la infraestructura ni las condiciones de bioseguridad para competir con esa posible sede.



Lo cierto es que Conmebol no descartará ninguna opción, pues ya pospuso un año el evento y tiene los contratos firmados y las obligaciones adquiridas para hacer el torneo sí o sí. La opción de la cancelación no se ha contemplado todavía y las reuniones pueden dar resultado en cualquier momento.