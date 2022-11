Brasil y una ‘maldición’ que quiere evitar en el Mundial: ¿Lo logrará?

Hay gente que cree en la mera estadística, hay gente que realmente no le pone mucha atención a estos datos que bien o mal, reconstruyen la historia de un equipo de fútbol o en este caso, una selección nacional. Sin duda alguna, en los deportes sí pesan bastante, pero los esquemas estadísticos también están para romperse y ad-portas de una nueva cita mundialista hay algo que distintos combinados quieren vencer y ganarle a malos caminos y malos antecedentes en ediciones de las Copas del Mundo.

El Mundial para romper récords, pues Francia quiere ganarle a una ‘maldición’ que puede cortar con las ilusiones de Didier Deschamps de repetir el título y que en el 2002 después de coronarse campeón en 1998, no lograron superar la fase de grupos. De hecho, Brasil fue la última que no cayó en esa racha negativa en la primera fase tras levantar la Copa del Mundo. Alzaron su quinto título en el 2002 y sobrepasaron la primera instancia en Alemania 2006.



Italia, España y Alemania sí cayeron en esa mala estadística en 2010, 2014 y 2018 respectivamente. Ahora será el turno de Francia de intentar superar ese registro y vencer la ‘maldición’. Sin embargo, no es la única que puede romperse. En los Mundiales, nunca ha perdido un país anfitrión en su debut, y Ecuador podrá aguar la primera Copa del Mundo de Catar el domingo 20 de noviembre.



Pero estas no son las únicas selecciones que tienen que vencer estadísticas. Brasil, la súper potente nación a la que la mayoría lo ven como una de las favoritas por su plantel y la nómina que tiene, debe estar pendiente de no caer en otra ‘maldición’, y es que, resulta y acontece que desde que crearon los rankings FIFA en 1992, nunca ha habido un campeón del mundo que lidere el escalafón.



El primer escalafón FIFA que antecedió un Mundial fue el 14 de junio de 1994. Alemania era la primera selección del mundo y esperaba con ansias respetar su posición en el ranking. En Estados Unidos, los teutones viajaron con 60 puntos en dicha estadística. Superaron la fase de grupos como líderes ante España, Corea del Sur y Bolivia. Vencieron en octavos de final a Bélgica, pero infortunadamente cayeron en cuartos contra Bulgaria 1-2. Así culminó l primera experiencia del mejor combinado nacional tras la implementación del escalafón. Brasil, la tercera del mundo alzó el título.



Brasil lideró el escalafón FIFA en el mes de mayo de 1998. La última actualización antes de junio para dar inicio al Mundial de Francia. Los brasileños querían defender el título y cabalgaron en una fase de grupos que superaron ante Noruega, Marruecos y Escocia. Luego en octavos de final, vencieron a Chile, Dinamarca y Países Bajos igualando a un tanto y ganando en penaltis 4-2. De esa manera llegaron a la final, pero no pudieron contra la selección anfitriona perdiendo 3-0. Curiosamente, los galos estaban en la decimoctava casilla con 56 unidades.



Ostentando el título, Francia se adjudicó en la primera posición del ranking FIFA como la mejor selección del mundo. La última actualización antes del Mundial de Corea del Sur y Japón en el 2002 ponía a los franceses en la primera casilla, pero en ese certamen, empezó nuevamente la ‘maldición’ del campeón. Perdieron contra Senegal y Dinamarca, y empataron sin goles contra Uruguay quedando en la última posición del Grupo A. Brasil volvió a alzar su último título siendo la segunda a nivel global.



Como campeona del mundo, Brasil llegó a Alemania para el Mundial de 2006 como la líder en el escalafón FIFA con 827 puntos sacándole una gran diferencia a República Checa como segunda. No pasaron por problemas en la fase de grupos venciendo a Australia, Croacia y a Japón. En octavos superaron a Ghana, pero en los cuartos de final no pudieron contra Francia que llegó a la final contra Italia. Los italianos ganaron en penaltis 5-3 luego de igualar a un tanto y así, el campeón fue Italia, la decimotercera del mundo.



Tras cuatro años, Brasil tampoco bajó en el ranking gracias a la gran diferencia que tenía con respecto a las otras naciones. Con 1,611 puntos afrontaron la Copa del Mundo en Sudáfrica. Tampoco pasaron muchas afugias superando a Corea del Norte, Costa de Marfil e igualando contra Portugal. En octavos de final vencieron a Chile y en cuartos de final cayeron ante Países Bajos 2-1. El campeón fue España que ocupó la segunda casilla escolta de la ‘Canarinha’ en el escalafón FIFA.



Pasaron otros cuatro años y España siguió liderando el escalafón FIFA con 1,485 puntos. La ‘maldición’ del campeón del mundo continuó con una penosa participación en el debut contra Países Bajos cayendo holgadamente. Perdieron contra Chile y superaron a Australia, pero era muy tarde para clasificar a octavos de final. El campeón fue Alemania que era escolta de los españoles con 1,300 puntos en el ranking FIFA.



Por último, Alemania ostentó la primera casilla del ranking FIFA, y tampoco pudo superar la fase de grupos en Rusia siguiendo la fatídica ‘maldición’ del campeón. Quedaron últimos perdiendo contra México y Corea del Sur, y solo vencieron a Suecia. El combinado nacional que ganó el título en el 2018 fue Francia que ocupó la séptima posición como mejor a nivel mundial.



Ahora, tras grandes campañas en las Eliminatorias y en los amistosos, Brasil ocupa el primer puesto como mejor selección del mundo y así llegará para el Mundial de Catar. Francia que tiene que luchar con la otra ‘maldición’ del campeón es cuarto. Tanto la ‘Canarinha’ como los ‘Bleus’ tendrán que ganarles a las malas estadísticas. Uno a ser campeón liderando el ranking FIFA, la otra, por lo menos pasar la fase de grupos.