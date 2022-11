Una revancha en juego: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia en Grupo F

Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia miden fuerzas en un grupo F lleno de revanchas pendientes.

Así llega Bélgica



La última oportunidad de Bélgica La "generación de oro" de Bélgica de los últimos años, en los que han coincidido figuras como Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Thibault Courtois o Romelu Lukaku, afronta el Mundial de Qatar con la sospecha de que es su última gran oportunidad de dar el salto auténtico a la cima.



Los de Roberto Martínez, el técnico español que llegó al banquillo de los Diablos Rojos en 2016, llevan años situados en lo alto del ránking de la FIFA y sonando en cada gran competición entre las selecciones favoritas. Incluso han estado cerca de la gloria, como en Rusia en 2018, donde fueron terceros.



Pero las campañas pasan y el plantel de estrellas de Bélgica, equipo que cuenta con un excelente portero y uno de los ataques más peligrosos del mundo, hace difícil imaginar que Lukaku (29), De Bruyne (31), Hazard (31) o Courtois (30), lleguen en su mejor punto de forma al Mundial que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México en 2026. En la última Eurocopa, de hecho, Bélgica era ya el equipo con una media de edad más alta y la defensa, la línea más veterana del "once" tipo de Martínez, ha perdido ya a uno de sus pilares: el central Thomas Vermaelen, de 36 años, ha colgado las botas y ahora forma parte del equipo técnico de la selección.



Sus compañeros en una zaga de tres, según el dibujo que acostumbra a usar Martínez, eran Jan Vertonghen, de 34 años, y Toby Alderweireld, de 33, también superan generosamente la treintena, mientras que varios habituales del centro del campo tampoco son adolescentes: Thomas Meunier (30), Torghan Hazard (29), Yannick Carrasco (28), Axel Witsel (33).



Pese a todo, los Diablos Rojos, que han encargado a Martínez no sólo la dirección técnica del primer equipo sino también la preparación de las futuras generaciones, tienen jóvenes que dan esperanza, como el extremo del Rennes Jérémy Doku, de 20 años, del centrocampista del Brujas Charles De Ketelaere, de 21, o del lateral del Milán Alexis Saelemaekers. Clasificada desde finales de 2021 para el Mundial, Bélgica no ha firmado grandes registros en sus últimos encuentros internacionales de la Liga de Naciones.



No logró alcanzar la fase final al ceder ante Países Bajos, su eterno rival. Tras la decepción de caer en cuartos de final de la Eurocopa del año pasado, los resultados y el juego han hecho despertar dudas. "Tenemos un equipo más viejo pero también con más experiencia. Los jugadores jóvenes también aportan personalidad y un 'plus' al equipo (...). Aceptamos las críticas. Esta generación se merece un trofeo", dijo Roberto Martínez durante una de las últimas concentraciones.



Clasificación FIFA: 2

Fases finales: 13 (1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014, 2018)

Mejor participación: Tercero (2018) - Entrenador: Roberto Martínez (ESP, 49) - Figura: Kevin de Bruyne

Once tipo: Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Zeno Debast, Jan Vertonghen; Thomas Meunier, Youri Tielemans, Axel Witsel, Yannick Carrasco; Kevin De Bruyne, Eden Hazard; y ichy Batshuayi.

Así llega Canadá

Canadá, rebelión y retorno La selección de Canadá ha firmado su retorno a una fase final de una Copa del Mundo 36 años después merced a su inesperada rebelión en la zona de la Concacaf, en la que superó a los habituales dominadores, Estados Unidos y México.



El seleccionador del conjunto canadiense, John Herdman, está preparado para premiar al bloque de futbolistas que han conseguido la histórica clasificación de Canadá para Qatar 2022. Desde que llegó al cargo en 2018, ha recompensado a los que han impulsado la ascensión de este equipo.



Un éxito que se materializó en marzo de este año cuando la escuadra dirigida por Herdman acabó en primer lugar en el campeonato Octagonal de la Concacaf que decidido qué equipos de Norteamérica y Centroamérica viajarán al Mundial de 2022, superando a rivales habitualmente inalcanzables y metiendo al país en su segunda fase final tras México 1986, donde perdió todos sus partidos sin marcar gol alguno.



El núcleo duro de jugadores que componen "la hermandad de Herdman" empieza en la portería con el veterano Milan Borjan. De origen serbio-croata, juega desde 2017 en el Estrella Roja de Belgrado, equipo del que es capitán, y solamente sus problemas físicos a los 35 años podrían hacer que no fuera una de sus claves.



La defensa de Canadá en Catar estará basada en Richie Laryea, Samuel Adekugbe, Alistair Johnston, Scott Kennedy, Steven Vitoria, Doneil Henry y Kamal Miller. En el centro del campo también hay una serie de jugadores que son inamovibles en el esquema de Herdman. Los principales centrocampistas de Canadá son Stephen Eustáquio, Jonathan Osorio, Atiba Hutchinson, Mark-Anthony Kaye y Samuel Piette.



Los cuatro primeros han sido constantes en las alineaciones de Herdman mientras que Piette es un jugador más especializado que es utilizado por el seleccionador canadiense en un papel más destructor. Los extremos también tienen nombres asignados: Alphonso Davies, Tajon Buchanan y Junior Hoilett. Davies, por la banda izquierda.



El primero es la gran estrella de los canadienses. El jugador, nacido hace 21 años en Ghana, ha despuntado sobremanera en el Bayern de Múnich de la Bundesliga, en el que se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del Viejo Continente por su capacidad de desdoble, atrevimiento, habilidad y llegada. Y finalmente el ataque de Canadá en Catar estará basado en Jonathan David, Cyle Larin y Lucas Cavallini. David fue el autor de nueve de los 23 goles que el equipo canadiense consiguió en el Octagonal.



Clasificación FIFA: 41

Fases finales: 1 (1986)

Mejor participación: Primera fase (24º, 1986)

Entrenador: John Herdman (GBR, 47)

Figura: Alphonso Davies

Once tipo: Milan Borjan; Richie Laryea, Alistair Johnston, Steven Vitoria, Kamal Miller, Sam Adekugbe; Atiba Hutchinson, Stephen Eustáquio, Alphonso Davies; Jonathan David y Cyle Larin.

Así llega Marruecos

El rugido de los 'leones del Atlas' Todo un país futbolero como es Marruecos ansía que, por fin, su selección, conocida por los 'leones del Atlas' puedan rugir en una fase final de una Copa del Mundo después de quedar a las puertas de octavos en Rusia 2018, cota que han alcanzado tan solo una vez en su historia en México 1986.



Cuando en el último Mundial a punto estuvo de eliminar a España en la cita final de la fase de grupos, hasta el minuto 91 que Iago Aspas estableció el definitivo 1-1 que relegó a Marruecos al fondo del grupo, Yassine Bono no era el portero tan consolidado de ahora, ni Achraf Hakimi era el flamante lateral del poderoso París Saint Germain ni Youseff En Nesyri era un goleador de tanta capacidad ni Azzedine Ounahi era la visible realidad del presente.



Marruecos ha crecido en el ciclo de cuatro años para disputar su segundo Mundial consecutivo (y sexto en su historia) desde su regreso a la competición de las competiciones en Rusia, después de 20 años de ausencia, desde Francia 1998, mientras ocupa su mejor puesto en la clasificación FIFA desde hace dos décadas, desde el 2000, cuando fue vigésimo tercera.



Ahora, dirigida por el franco-marroquí Walid Regragui, un técnico nacido en Francia que jugó en clubes galos e incluso en el Racing de Santander español, y que como técnico llevó al Wydad al título africano y con experiencia en Catar por su etapa en el Al-Duhail, acude a Catar con ambiciones renovadas.



El nuevo seleccionador llegó al cargo no hace mucho, en agosto, para reemplazar al bosnio Vahid Halilhodzic, y se puso rápidamente en marcha. Dispone de un equipo más experto. Hace cuatro años Bono, que entonces militaba en el Girona y ahora es capital en el Sevilla, no disputó ningún minuto. Fue suplente los tres choques, en las derrotas por la mínima ante Irán (0-1) y Portugal (1-0) y en el 2-2 contra España. Hasta entonces había jugado diez encuentros con su selección. Desde entonces, ha crecido y brillado en el Sevilla.



Es un ejemplo de la importancia que ha tomado en el fútbol europeo el guardameta, a sus 31 años, en comparación con su primera experiencia mundialista, como también le ocurre a Achraf Hakimi, que tan solo tiene 24 años y cuya evolución es vertiginosa.



En el verano de 2018 salió del Real Madrid. No contaban con él. Fue fichado por el Borussia Dortmund, del que en dos cursos pasó al Inter y del que recaló en el verano de 2021 en el París Saint Germain, uno de los clubes más poderosos del planeta, donde se ha consolidado por la banda derecha más como carrilero que como lateral en defensa.



Son dos figuras visibles de Marruecos para Qatar 2022, como también debe serlo Youseff En Nesyri, el delantero del Sevilla que multiplicó su nivel goleador en 2020-21 hasta los 24 goles, aunque ahora lo haya bajado considerablemente, y como también se presupone que lo serán otra serie de futbolistas que lograron el pase al Mundial, impulsado por el doblete de Azzedine Ounahi ante RD Congo.



El desafío es superar la fase de grupos para alcanzar las cotas que logró en su mejor aventura en un Mundial, en México 1986, cuando llegó a los octavos de final después de superar la primera ronda por delante de Inglaterra, Polonia y Portugal, con un triunfo y dos empates. Aquella victoria ante el equipo luso (1-3) es una de las únicas dos que ha conseguido Marruecos en sus 16 duelos precedentes en este torneo. En octavos fue eliminada por Alemania con un gol a última hora de Lothar Matthëus, en el minuto 88 (0-1).



Clasificación FIFA: 23

Fases finales: 5 (1970, 1986, 1994, 1998, 2018) - Mejor participación: Octavos (11º, 1986)

Entrenador: Walid Regragui (MAR, 47)

Figura: Achraf Hakimi

Once tipo: Yassine Bono; Nousair Mazraoui, Romain Saiss, Achraf Dari, Achraf Hakimi; Selim Amallah, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Hakim Ziyech, Sofiane Boufal y Youssef En-Nesyri.

Así llega Croacia

La Croacia de Modric y la vitola del subcampeón La selección de Croacia, liderada por el incombustible madridista Luka Modric, que a sus 37 años sigue brillando y jugando como cuando empezaba, apuesta por una plantilla mezcla de clásicos que alcanzaron la final en Rusia 2018 y ser eliminada por España en octavos de final de la última Eurocopa y jóvenes valores de la inagotable cantera del conjunto ajedrezado.



Los balcánicos jugarán en Catar su sexto Mundial desde su estreno en Francia 1998 cuando llegaron a la semifinal, de la mano del legendario delantero Davor Suker, actual presidente de la Federación ajedrezada. Los hombres dirigidos por Zlatko Dalic encaran el torneo de nuevo dispuestos a ser protagonistas aprovechando su experiencia y su calidad sin fin que les mantiene competitivo.



En la Eurocopa tan solo cedieron en la prórroga de octavos ante España y han logrado acceder a la fase final de la Liga de Naciones. Modric, galardonado con el Balón de Oro en 2018, repite como capitán del conjunto ajedrezado tras más de 150 convocatorias oficiales y acompañado por sus escuderos habituales, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic en la medular.



El centrocampista de Zadar jugará su cuarto Mundial con 37 años cumplidos en un excelente estado de forma y tras ganar con el Real Madrid la última edición de la Liga de Campeones, LaLiga española y la Supercopa.



Pero todos los veteranos dan la talla. Otro ejemplo, Ivan Perisic, todo un puñal por la banda, con despliegue, profundidad y olfato goleador. Quienes no estarán en la convocatoria serán Mario Madzukic, quien colgó las botas el año pasado pero trabaja como asistente del cuerpo técnico croata, y el sevillista Ivan Rakitic, que ya anunció su retirada de la selección tras la Eurocopa 2020.



Clasificación FIFA: 12

Fases finales: 5 (1998, 2002, 2006, 2014, 2018)

Mejor participación: Subcampeón (2º, 2018)

Entrenador: Zlatko Dalic (CRO, 56) - Figura: Luka Modric

Once tipo: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic.