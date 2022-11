¡España atento! Alejandro Garnacho enciende redes con su descontento

Si hubiese querido, Lionel Scaloni podía haber convocado en tres momentos a la nueva joya argentina, el problema para la albiceleste es que España también le sigue sus pasos y para ‘La Roja’, tal vez no sea tan difícil convocarlo después de que Alejandro Garnacho ya ha demostrado su disgusto por las acciones de los gauchos previo a la cita orbital.

Alejandro Garnacho cuenta con las dos nacionalidades. Español por nacimiento, y argentino por sus padres, así que podría ser elegible para ambos combinados nacionales, pero él ya ha manifestado su opinión de querer aceptar a Argentina y ad-portas del Mundial se le abría una oportunidad por su buen momento en el Manchester United. Erik ten Hag le ha brindado la confianza y se ha sentido bien respondiendo con goles.



Tal vez debe pasar la página y pensar en el buen proyecto que tiene España con Luis Enrique. Pues el exentrenador del FC Barcelona ha convocado a muchos jugadores jóvenes que transcurren por un excelente momento como Ansu Fati, Gavi, Pedri, entre otros, y ahí podría estar Alejandro Garnacho para el futuro. El juvenil de 18 años esperaba con ansias el llamado de Lionel Scaloni que nunca llegó y en redes sociales, se alcanzó a ilusionar con el pedido de varios argentinos que lo querían en la lista de 26.



Cuando Lionel Scaloni soltó una convocatoria preliminar de 28 jugadores, puso a un Paulo Dybala que convocó finalmente arrastrando molestias musculares, Giovani Lo Celso lesionado y Joaquín Correa y Ángel Correa afuera, o por lo menos, esto último era lo que un tuitero escribió en su perfil y ahí apareció el ‘like’ de Alejandro Garnacho cuando vio que ese tuit tenía su nombre dentro de los convocados. Pero todo quedó en ilusión para el extremo del Manchester United.



Lionel Scaloni dio a conocer su lista de 26 jugadores y no apareció Alejandro Garnacho. El jueves 17 de noviembre se confirmaron las bajas de Joaquín Correa y Nicolás González, dos jugadores ofensivos que le podían dar la mano a Alejandro, pero en su lugar convocaron a Ángel Correa por Nico, y aunque se creía que Garnacho podría cubrir a Joaquín, se decantó Scaloni por Thiago Almada. Curioso porque ni siquiera es la posición del delantero del Inter de Milan.



Después de este desplante para Alejandro Garnacho, el jugador del Manchester United volvió a encender Twitter con un ‘like’ a otro tuit que decía, “no convocaron a garnacho porque es español”. La última carta que le queda a Alejandro es otra lesión, pero sin duda alguna, no puede haber otra en la albiceleste cuando el Mundial está tan cerca. El extremo todavía no ha debutado con Argentina, y España sigue a la expectativa del futuro de Garnacho.