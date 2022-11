¡Dolor de cabeza en Argentina! Nueva baja y un curioso reemplazo

Sin duda alguna, jugar amistosos previo a un Mundial cuando solo faltan escasos días para el debut de un combinado nacional en Catar es un arma de doble filo. En primera instancia, claramente es importante sumar minutos y experiencia antes de jugar la cita mundialista, así el grupo llega con regularidad y jugando, pero también puede dejar un mal resultado: las lesiones.

Argentina venció a Emiratos Árabes holgadamente con un marcador de 0-5. Si querían podían ser más goles. Lionel Scaloni no se guardó nada y salió con una nómina que se perfila para ser la titular en el Mundial. Con un deleite futbolístico de Ángel Di María anotando dos goles, uno de Lionel Messi, uno de Julián Álvarez y otro de Joaquín Correa, demostraron la superioridad que los caracteriza como una de las favoritas para llevarse el título.



No obstante, no todo terminó en felicidad para Lionel Scaloni confirmándose una noticia negativa a cinco días de debutar contra Arabia Saudita en Catar. Y es que, el jueves 17 de noviembre oficializaron la baja de Nicolás González y en su lugar, entró Ángel Correa del Atlético de Madrid. De igual forma, no fue el único dolor de cabeza de Scaloni, pues también desconvocaron a Joaquín Correa quien ingresó en el segundo tiempo contra Emiratos Árabes, anotó y sufrió molestias musculares que lo sacarán del certamen mundialista.



Lionel Scaloni sabía que tenía que estar pendiente de otros jugadores, pues no quedó contento con sus jugadores físicamente después del juego contra Emiratos Árabes. Efectivamente se confirmaron dos lesiones más y los dos reemplazos para cubrir el lugar de Nicolás González que tomará Ángel Correa y un Thiago Almada que le ganó la batalla a Alejandro Garnacho y Giovani Simeone.



Después de hacerse exámenes médicos, salió el parte negativo de Joaquín Correa por un golpe en su rodilla izquierda. Su reemplazo es Thiago Almada, un volante creativo del Atlanta United que descrestó por ganarle la disputa a delanteros de mayor recorrido en Europa como lo son Giovani Simeone en el Napoli o Alejandro Garnacho, el juvenil del Manchester United.



Lionel Scaloni tomó riesgos convocando a Cristian Romero, Paulo Dybala y Joaquín Correa que venían con lesiones antes de confirmar la nómina de Argentina. Sin embargo, de esos nombres por ahora el único que se cayó fue Correa. Scaloni espera en estos días que el cuerpo médico analice a Romero y Dybala que no dejaron buenos semblantes tras el amistoso contra Emiratos Árabes.