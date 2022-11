Francia no vive días tranquilos: prenden alarmas por dos jugadores

Hay una buena y una mala noticia en la última sesión de entrenamiento de Francia ya en Doha, Catar donde se desarrollará el debut de los franceses en el Mundial contra Australia. La buena, Karim Benzema realizó trabajos con el grupo, una gran novedad para Didier Deschamps que pudo contar con los 26 convocados, claro está, sin Christopher Nkunku que se perderá la cita mundialista y con Randal Kolo Muani que acabó de llegar. Sin embargo, no todo es color de rosa para Benzema y Deschamps.

Parecía que Karim Benzema no iba a tener problemas tras arrastrar muchos problemas físicos desde que ganó el Balón de Oro. Posterior a la gala y tras recibir el galardón que lo pone como el mejor jugador del mundo, Benzema no fue el mismo. Estuvo en dos compromisos con el Real Madrid, pero paulatinamente, su estado físico se complicó y no pudo recuperarse. Apareció sin duda alguna en la lista de convocados y viajó con el grupo, pero prendió las alarmas en la última sesión de entrenamiento.



Aunque reapareció con sus compañeros en el trabajo ya en Doha, estuvo 15 minutos probando con el balón a la par de los otros 25 convocados y después de un tiempo, abandonó el campo para entrenarse en solitario. Quien lo acompañó fue Raphael Varane y aunque no parece ser grave, preocupa a Didier Deschamps a pocos días de debutar contra Australia en el Mundial.



Así las cosas, todavía es una incertidumbre si Karim Benzema pueda llegar a los primeros partidos de la fase de grupos en perfectas condiciones. La sesión de Benzema se basó en estiramientos, toques del balón, pero con preocupación en su pierna izquierda. No obstante, parece que solo se queda en un susto, pues todo pasa por un plan que tienen en la misma selección de Francia para que pueda recuperarse de aquí al martes 22 de noviembre cuando debutarán. Lo de Raphael Varane, que fue dado de alta con el Manchester United tampoco parece ser tan sensible y ambos podrían estar.