Garnacho fue advertido por Ten Hag: a mejorar actitud en Man. United

Erik Ten Hag, técnico del Manchester United, alabó la mejoría de Alejandro Garnacho, pero le advirtió sobre su actitud.



El futbolista argentino, que dio dos asistencias este jueves en la Copa de la Liga contra el Aston Villa, tuvo problemas de actitud durante la pretemporada, el pasado verano, según comentó su compañero Bruno Fernandes.

Garnacho, de 18 años, cada vez cuenta con más oportunidades en el equipo y tras marcar su primer tanto ante la Real Sociedad en la Liga Europa, salió desde el banquillo este jueves en la Copa de la Liga.



"Ha estado muy bien, cómo ha salido desde el banquillo y cómo ha tenido el impacto que ha tenido en el partido. Ha asistido, ha regateado y ha tirado desmarques", dijo Ten Hag.



"Aún tiene cosas que aprender, pero estamos muy contentos con su desarrollo y con lo que aporta al equipo. Ahora, depende de su actitud. Si sigue trabajando sí es posible que juegue más. Él quiere mejorar cada día. Tiene que hacer las cosas correctas en su vida, tiene muy buenas cualidades", añadió el técnico neerlandés.



Fernandes, hace unos días, se refirió también a la actitud de Garnacho y explicó que por esto no ha tenido muchas oportunidades en el equipo hasta ahora.



"A comienzos de temporada no estaba a su mejor nivel, en la pretemporada no mostró su la actitud que debería y por eso no ha tenido oportunidades hasta ahora", aseguró el portugués.



