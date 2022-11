¿A repetir la hazaña? Costa Rica, España, Alemania y Japón: Grupo E

El grupo E del Mundial es una auténtica caja de sorpresas, con Alemania y España como favoritos, pero la amenaza de Costa Rica y Japón muy latente.

Así llega España



El sello de Luis Enrique Con el sueño de volver a reinar en el mundo, como logró en una ocasión en 2010 con el inolvidable gol de Andrés Iniesta que encumbró a la 'generación de oro' del fútbol español, pero desde un segundo escalón, sin estar en la terna de favoritas, la selección española pretende dar el gran salto con el sello Luis Enrique Martínez y una generación joven que abanderan Pedri, Gavi y, si llega en condiciones, Ansu Fati.



Se quedó la Roja a las puertas de un gran logro en la pasada Eurocopa, solo eliminada en la tanda de penaltis de semifinales ante una Italia a la que apabulló. También acarició el título en la Liga de Naciones, remontada con polémica por la campeona del mundo, Francia, en la final. Volverá a estar en la lucha por el título de dicho torneo.



Con una identidad muy definida por Luis Enrique. Dominadora de la posesión, siempre ofensiva, presión alta de un equipo que no negocia esfuerzos y funciona como bloque.



Por encima de las individualidades, sin grandes referentes que estén entre los mejores del mundo en su puesto como ocurrió en 2010 con Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Xabi Alonso o David Villa. Aquellas leyendas dejaron como herencia un estilo innegociable.



El fútbol avanza, se impone el físico, aumenta la exigencia, pero España se sigue caracterizando por su buen trato a la pelota. Y desde ahí parte la idea ofensiva de Luis Enrique, con el objetivo siempre de instalarse en campo contrario, robar cuanto más cerca mejor de la portería del contrario para aumentar el peligro que genera en ataque posicional.



Sin un gran referente goleador, con futbolistas como Álvaro Morata, Ferran Torres o Pablo Sarabia que reparten la tarea, Luis Enrique ha confiado en Ansu Fati e incluso en Marco Asensio para completar el arsenal ofensivo. Su idea táctica nace de un 4-3-3, con laterales con protagonismo ofensivo que generen superioridad como Jordi Alba. Es la demarcación donde más experiencia acumula con los Dani Carvajal, César Azpilicueta o José Gaya.



Un aspecto para la mejora aparece en la búsqueda de contundencia en su área, donde habita un fijo en la portería como Unai Simón. Necesita encontrar seguridad atrás. Demasiado permeable a veces ha comprobado como le han complicado la vida a un equipo en el que tan solo queda un representante de los campeones del mundo, el barcelonista Sergio Busquets, ahora capitán y que maneja el equipo con Rodri Hernández preparado para recoger el testigo.



España ha demostrado que tiene capacidad para vencer a cualquier rival, siempre con gran imagen ante las grandes selecciones, pero también para sufrir ante el más inesperado. Sufre ante los que cambian su identidad y se encierran en su terreno con defensa de cinco, reduciendo espacios y generando ansiedad. Es el gran reto de Luis Enrique, un Mundial, el de Qatar, que es una oportunidad bonita para volver a reinar con una plantilla de jugadores sin egos, ni estrellas, con una buena mezcla de veteranía y una juventud que invita a soñar. -



Clasificación FIFA: 7

Fases finales: 15 (1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018)

Mejor participación: Campeón (2010)

Entrenador: Luis Enrique Martínez (ESP, 52)

Figura: Pedri.

Once tipo: Unai Simón, Dani Carvajal, Eric García, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Álvaro Morata y Pablo Sarabia.

Así llega Costa Rica

Pura vida para Catar Cando Joel Campbell firmó el tanto del triunfo (1-0) ante Nueva Zelanda en la repesca intercontinental Costa Rica selló el pasaporte para una nueva fase final de un Mundial. Pura vida, Catar.



El conjunto 'tico', que tan mal lo había pasado en la fase de clasificación, estará de nuevo en el gran escaparate. Amparada en su orden táctico y en las manos salvadoras del portero Keylor Navas, acude a Qatar 2022 con el sueño de firmar otra gesta como la de 2014, cuando superó a tres campeones del mundo en la fase de grupos y llegó hasta los cuartos de final, su mejor participación en la historia de la competición.



Emparejada en el Grupo E con Japón y dos campeones mundiales, Alemania y España, la selección costarricense sueña con otra presentación histórica y convertirse en una de las sorpresas en Catar 2022, pero para ello deberá mejorar mucho, según ha dicho su propio entrenador, el colombiano Luis Fernando Suárez.



La remontada costarricense en las eliminatorias se explica en la solidez de su zona defensiva, especialmente en el gran nivel del portero del PSG francés, Keylor Navas, cuyas atajadas salvadoras representaron puntos valiosos para el equipo. Navas, de 35 años, ha sido la gran estrella de Costa Rica en la última década y es el encargado de impartir liderazgo en el grupo debido a la experiencia acumulada en el más alto nivel del fútbol europeo, incluido su paso de cinco años por el Real Madrid, donde ganó tres Ligas de Campeones.



Si Costa Rica quiere trascender en Qatar 2022, deberá contar con Navas a ese nivel, pero además mejorar mucho en la fase ofensiva, pues el delantero del León mexicano, Joel Campbell, se ha visto con frecuencia muy solo. Campbell, de 29 años, es otra de las figuras de Costa Rica y aporta gran experiencia acumulada en su paso por clubes como el Arsenal inglés, el Lorient francés, el Betis y el Villarreal españoles, el Olympiacos griego, el Sporting portugués y el Frosinone italiano.



Suárez ha integrado al grupo jugadores jóvenes como el delantero de 22 años Anthony Contreras, el extremo izquierdo de 18 años Jewison Bennette, y el centrocampista de 19 años Brandon Aguilera, considerados como diamantes por pulir.



La experiencia del grupo la imponen, entre otros, seis futbolistas que disputarán su tercer mundial de forma consecutiva: el portero Keylor Navas, el zaguero Óscar Duarte, el delantero Joel Campbell, y los centrocampistas Bryan Ruiz, Yeltsin Tejeda y Celso Borges.



Clasificación FIFA: 31

Fases finales: 5 (1990, 2002, 2006, 2014, 2018)

Mejor participación: Cuartos (2014)

Entrenador: Luis Fernando Suárez (COL, 62)

Figura: Keylor Navas.

Once tipo: Keylor Navas; Keysher Fuller, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Bryan Oviedo; Gerson Torres, Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Jewison Bennette; Joel Campbell y Anthony Contreras.

Así llega Alemania

La nueva 'Mannschaft', un casa en obras La nueva Alemania, cuya obra se encomendó al 'arquitecto' Hansi Flick, sigue en fase de construcción y encara de cara al Mundial de Catar con todavía muchos interrogantes en cuanto a la composición del equipo y también en cuanto a su verdadero potencial de lo que ha dejado dudas últimamente.



Desde que Flick asumió el equipo, como sucesor de Joachim Löw, Alemania pareció enderezar el rumbo. El comienzo de su periplo en el banquillo coincidió con la parte final de la eliminatoria mundialista, en la que el conjunto germano sumó sus partidos por victorias en un grupo sin rivales de verdadera envergadura. Su llegada generó sensaciones positivas, pero según la exigencia aumentó han aparecido las incertidumbres, hechas realidad en la Liga de Naciones.



Uno de los problemas claves de Alemania es la falta de un centrodelantero clásico. Eso lleva con demasiada frecuencia a que el equipo logre tener un claro control del partido sin que, sin embargo, eso llegue a reflejarse en el marcador. Flick venía alternando a Timo Werner y Kai Havertz, delanteros del Leipzig y el Chelsea inglés, en esa posición, pero la lesión del primero le ha apartado del Mundial.



Otras variantes serían el veterano Thomas Müller y el joven Youssoufa Moukoko. De la selección alemana campeona del mundo en 2014 solo quedan dos supervivientes: el meta y capitán Manuel Neuer y Thomas Müller. En principio Alemania tiene un eje más o menos fijo formado por el meta, Antonio Rüdiger, nuevo fichaje del Real Madrid, Joshua Kimmich y Müller, en torno al cual debe formarse el resto del equipo. Para la posición al lado de Rüdiger en el centro de la defensa hay dos candidatos principales. Uno es Niklas Süle y el otro, que ha surgido en la última temporada, es Nico Schlotterbeck.



La competencia para los laterales también será feroz. En el centro del campo juego alemán suele girar alrededor de Kimmich, que es el jugador que tiene más manejo de balón y es algo así como el metrónomo de su equipo. Los dos aspirantes a estar a su lado son Ilkay Gündogan, Leon Goretzka y Jamal Musiala.



Clasificación FIFA: 11

Fases finales: 19 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018)

Mejor participación: Campeón (1954, 1974, 1990, 2014)

Entrenador: Hansi Flick (GER, 57)

Figura: Joshua Kimmich.

Once tipo: Manuel Neuer; Thilo Kehrer, Niklas Sule, Antonio Rudiger, David Raum, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan, Thomas Müller, Kai Havertz y Leroy Sané.

Así llega Japón

Los 'samurais azules' anuncian pelea La selección japonesa, conocida como los 'samurais azules', enfila Qatar 2022 con la generación de jugadores considerada como la más prometedora de su historia, y con el grueso de sus futbolistas militando en grandes ligas de Europa, entre los que destacan Takumi Minamino (Mónaco) y Daichi Kamada (Eintracht Fráncfort), sin olvidar un ramillete de jóvenes entre los que figura Take Kubo, que este año está madurando y creciendo con buenas prestaciones en la Real Sociedad.



Los 'samuráis azules' son un equipo intenso y solidario en la presión y al que le gusta tanto tocar la pelota como robar y contraatacar en estampida, con un bloque bien definido por el técnico Hajime Moriyasu desde que asumió el banquillo en 2018.



Esas características, junto a la velocidad y la calidad de sus futbolistas de medio campo hacia arriba, les convierten en un conjunto incómodo para cualquier rival. En Catar, Japón aspira a superar por primera vez unos octavos de un Mundial, aunque para ello tendrá que mejorar en defensa, su principal punto débil al ser propensa a los desajustes en la salida de la pelota y a balón parado, situaciones que suelen generarle problemas en demasiados partidos.



Los japoneses mostraron estas dos caras en una reciente serie de partidos amistosos disputados en su territorio, en los que arrollaron a la también mundialista Ghana y a Paraguay por sendos 4-1, hicieron sufrir a una Brasil que sólo les superó con un gol de penalti de Neymar, y cayeron por 0-3 ante Túnez por culpa de tres errores defensivos impropios del máximo nivel.Con Gonda (Shimizu S-Pulse) o Schmidt (Sint-Truiden) bajo palos, su línea defensiva la suelen conformar los veteranos Maya Yoshida (Sampdoria) y Yuto Nagatomo (FC Tokio) junto a los más jóvenes pero también curtidos en Europa Ko Itakura (Schalke 04) y Hiroki Ito (Stuttgart), todos ellos experimentados en competiciones internacionales pero que no brillan por su contundencia.



El dibujo de 4-3-3 que emplea habitualmente Moriyasu lo completan Wataru Endo (Stuttgart) como pivote, y Kamada, centrocampista que destaca tanto por su trabajo como por su llegada al área, sobre todo en el caso del flamante campeón de la Liga Europa con el Eintracht. En el tridente ofensivo, parten con más opciones de ser titulares Minamino, Takuma Asano (Bochum), Ritsu Doan (PSV Eindhoven) o hasta el propio Take Kubo.



Todo, no obstante, queda pendiente de la situación física de Itakura y Asano, que sufrieron problemas de ligamentos de rodilla en septiembre y ambos optaron por un tratamiento conservador. Además, está por ver si esta generación de futbolistas logra elevar el nivel competitivo de su selección y dar la talla ante rivales como España o Alemania en Catar, tras haberse clasificado en su grupo asiático como segunda de grupo tras Arabia Saudí y con ciertos apuros tras pinchar ante contendientes muy inferiores.



En el Mundial de Rusia el conjunto nipón se metió con ciertos apuros en los octavos, ronda en la que, con sus armas de orden y velocidad, estuvo muy cerca de dejar en la cuneta a Bélgica, a la postre tercer clasificada.



Clasificación FIFA: 24

Fases finales: 6 (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018)

Mejor participación: Octavos (9º 2002)

Entrenador: Hajime Moriyasu (JPN, 54)

Figura: Daichi Kamada

Once tipo: Shuichi Gonda; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Takehiro Tomiyasu, Yuto Nagamoto; Junya Ito, Wataru Endo, Goku Shibasaki, Daichi Kamada, Takumi Minamino y Takuma Asano.