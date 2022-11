¡Para agarrarse la cabeza! Incómodo momento del 'Kun' en viaje a Catar

La fiesta mundialista convoca a los mejores jugadores del mundo y también a personalidades importantes dentro la historia del balompié. Uno de ellos, sin duda alguna, el exfutbolista argentino, Sergio el 'Kun' Agüero. Su último capítulo en el fútbol fue en el FC Barcelona y un problema de salud lo sacó de las canchas lamentablemente.



Si estaba en óptimas condiciones con el FC Barcelona, de pronto Sergio Agüero hubiese podido ser convocado por Lionel Scaloni. No obstante, el no jugar no sacará al argentino del Mundial de Catar 2022. El 'Kun' viajó al país anfitrión para apoyar a Argentina.

Para nadie es un secreto la gran rivalidad que existe entre Argentina y Brasil. Un clásico en el fútbol sudamericano que también se mira desde los rincones de Europa para cazar jóvenes talentos. Argentina vs Brasil paralizan a todo un continente y a otros que están a la expectativa de Lionel Messi y Neymar, además del buen fútbol que ofrecen.



Sergio Agüero también vivió grandes partidos con la albiceleste y el rival a vencer siempre es Brasil. La rivalidad es tan marcada que ambas selecciones pusieron los mejores jugadores convocados para afrontar el Mundial de Catar 2022 y se perfilan como favoritas para alzar el título mundialista. En todos los rincones se vive esa intensidad entre argentinos y brasileños.



Al 'Kun' le tocó enfrentarse en varias ocasiones a Brasil, y ahora, en su etapa afuera de las canchas, no fue la excepción. Sergio Agüero se volvió a encontrar con brasileños de una insólita manera. Embarcado en el avión para llegar a Catar, le tocó lidiar con la más difícil: hinchas contrarios. El viaje estuvo lleno de camisas amarillas, mientras el argentino buscaba refugio en un rincón agarrándose la cabeza por los incesantes gritos de apoyo para con la 'Canarinha' por parte de los seguidores. Las caras y el momento vivido por el ex Barcelona y Manchester City son para recordar. Un momento incómodo y curioso que tuvo que marcó la primera experiencia dentro de la Copa del Mundo.