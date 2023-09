Wilmar Barrios, previo al juego contra Chile: 'Será un duelo distinto'

La Selección Colombia pondrá rumbo a Santiago para su segundo duelo de Eliminatorias ante Chile el cual se jugará en el estadio Monumental el próximo martes.



El combinado de Néstor Lorenzo tuvo su último entrenamiento en suelo colombiano y ahora se dirigirá hacia el sur del continente. No obstante, antes del viaje, varios jugadores hablaron del juego ante Chile y uno de los que se detuvo con la prensa fue Wilmar Barrios.



El mediocampista del Zenit aseguró que el deseo de la Selección es sacar los tres puntos en condición de visitante y cerrar la fecha con seis puntos de seis posibles.

De igual manera, mencionó que espera que el duelo ante Chile se desarrolle de forma distinta al de Venezuela.



"Creo que son partidos muy diferentes, Chile ahora tiene su partido en casa, con su gente. Independientemente, nosotros debemos preparar muy bien el partido, sabemos los jugadores de jerarquía que tienen. Intentaremos conquistar Chile", comentó de entrada.



"Chile es una buena plaza para jugar muy bien al fútbol, tenemos una gran Selección, con jugadores que les gusta jugar, nosotros tenemos que planificar muy bien lo queremos lograr y conseguir los tres puntos", complementó.



Además, analizó al rival: Nosotros, primero nos vemos a nosotros, lo bueno, lo malo, lo regular; que podemos hacer mejor para los próximos partidos. Jugamos de visitante ante un gran rival, intentar en cada entrenamiento estar concentrados y entender que quiere el profe, para estar de la mejor manera".



Por su parte, desveló el objetivo que tiene Colombia en esta Eliminatoria: Más allá que hay un cupo más, nuestro objetivo es quedar en los primeros lugares, no pensando en quedar quintos, sextos. Nuestra meta es tener una gran eliminatoria, intentar hacer todos los puntos en casa, primeramente, y después intentar conseguir puntos afuera, caso que si Dios permite estar en los primeros lugares".



Finalmente, se refirió al contratiempo que tuvo Jorge Carrascal, jugador que milita también en la liga rusa: "Esperemos que no vuelva a suceder. Lamentablemente, Carrascal tuvo un partido muy complicado antes de venir acá, con un vuelo muy largo, pero gracias a Dios se unió a nosotros y pudo aportar al partido con Venezuela, pero esperemos que eso no vuelva a suceder porque se nos sale de las manos a todos".