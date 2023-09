Bielsa no se conforma: ‘Uruguay debió ganar por una diferencia mayor’

Uruguay ganó de gran manera ante Chile este viernes en el inicio de las Eliminatorias para ambos equipos. No obstante, para Marcelo Bielsa parece que el inicio no fue el indicado.



Y es que el entrenador del cuadro charrúa aseguró que su seleccionado no jugó bien en el comienzo del partido y que debió ganar por una diferencia mayor.



"El partido podría haber terminado con una diferencia mayor a favor nuestro, pero también podría haber terminado con una diferencia menor", señaló el argentino en rueda de prensa.

De igual manera, se refirió a la capitanía de Federico Valverde y aseguró que no fue decisión suya, sino del plantel uruguayo: "Es una decisión que tomaron los compañeros”, dijo Bielsa.



Por otro lado, el técnico ya palpita el duelo contra Uruguay y reconoció que será un juego complicado: "Es un equipo muy aguerrido, con jugadores que evidentemente han crecido y han llegado a lugares importantes en el fútbol europeo".



"Es un equipo que defiende bien y que tiene capacidad para crear opciones en ataque. Un equipo difícil de enfrentar", concluyó.