Sinisterra, aguarda por Chile: ‘Será un duelo de ida y vuelta’

La Selección Colombia ya se prepara para afrontar su viaje hacia Santiago donde enfrentará a Chile en condición de visitante. No obstante, previo a este juego, el combinado de Néstor Lorenzo realizó su última práctica y al final de ella varios jugadores del combinado nacional hablaron del juego.



Uno de ellos fue Luis Sinisterra quien en rueda de prensa palpitó el juego ante los chilenos y aseguró desde ya que ante la necesidad del rival de conseguir los tres puntos será un duelo de ida y vuelta.



“Nos centramos en nuestro trabajo. Ellos no han tenido los mejores resultados, pero nosotros preparamos el partido y entramos a la cancha a hacer nuestro trabajo y poner en práctica lo que se hace en la semana; a eso vamos a Santiago”, comentó de inicio.

Y agregó: “Muy importante estar al cien por ciento, sabemos que ellos vienen de una derrota y buscarán sumar tres puntos, será un partido de ida y vuelta, debemos estar concentrados en las dos fases, ofensiva y defensiva, será importante estar frescos y comprometidos cuando se ataca y pierde la pelota”.



De igual manera, valoró lo hecho ante Venezuela, pese a lo apretado del marcador: “Yo creo que lo positivo fue que sumamos los tres puntos, iniciamos con el pie derecho, ese era el objetivo que nos trazamos, de ahí en adelante la Selección siempre buscará sumar donde vaya, esa es la mentalidad y debemos continuar así”.



Además, aseguró que los juegos previos a la Eliminatoria han servido mucho para consolidar la idea de juego: “Hemos creado una idea de juego bastante clara, no debemos cambiarla, creo que es nuestra ideología, el fútbol de la Selección tiene que basarse en jugar, en ir hacia adelante, presionar al rival, no hacerlos ver cómodos y eso es lo que hemos venido haciendo no solo en los duelos preparatorios sino ante Venezuela”.



Finalmente, se refirió a la caída de Chile ante Uruguay: “De pronto fue un resultado inesperado por lo que son estas Eliminatorias, donde hay partidos muy cerrados, pero no nos tememos que basar en ese resultado, no nos debe distraer, hay que ir con la mentalidad de que Chile este partido de local puede cambiar, tienen jugadores importantes que juegan en el exterior y ámbito local que pueden poner las cosas difíciles, no tenemos que confiarnos en ningún aspecto”.