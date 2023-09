Titular de Colombia encendió las alarmas y sería baja ante Chile

La Selección Colombia se alista para su segundo juego en la Eliminatoria, el cual será ante Chile en condición de visitante. El combinado nacional deberá viajar a Santiago y enfrentar a una selección que viene de caer duramente con Uruguay.



Para este juego, Néstor Lorenzo tendría clara su titular la cual tendría algunos cambios, unos por decisión técnica y otros que se darían por lesión.



Y es que pese a que el equipo no tuvo grandes novedades en su entrenamiento previo a su viaje a Santiago, un referente y titular se perdería el juego ante Chile en el estadio Monumental.

Desde el entorno del seleccionado nacional se menciona que Juan Guillermo Cuadrado, uno de los capitanes de Colombia, habría encendido las alarmas en las últimas horas y se perdería el juego ante Chile por un problema físico.



Aunque no hay parte oficial, se ha mencionado que sería un problema muscular el que obligaría al nacido en Necoclí a ser suplente o en su defecto no hacer parte del banquillo en Chile.



Ante esto, se habla que Jorge Carrascal entraría en su lugar no solo por la lesión, sino también por un tema de funcionamiento ya que el futbolista del Dinamo de Moscú causó un gran impacto en la victoria ante Venezuela.



Por el momento, toda la delegación se dirigirá hacia Santiago en las próximas horas para disputar el juego ante Chile el próximo martes 12 de septiembre en horas de la noche.